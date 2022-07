Dovolenková sezóna v plném proudu. Do zahraničí se podle O2 vydalo o 60 % víc cestovatelů než loni

Na letní dovolenou do zahraničí se letos vydalo o 60 % více lidí než loni. Vyplývá to ze statistik roamingového provozu zákazníků operátora O2. Nárůst vycestovaných lidí proti roku 2021, ještě značně poznamenaného covidem, není nijak zvlášť překvapivý. Do zahraničí se ale letos vydalo dokonce o necelou třetinu víc cestovatelů než v předcovidovém roce 2019.

S větším počtem zákazníků v zahraničí zaznamenal operátor i nárůst spotřeby roamingových služeb. Už jen za červen 2022 zákazníci spotřebovali stejný objem dat jako za oba prázdninové měsíce v roce 2019 dohromady a jako za celý červenec 2021. „Hlad po zahraniční dovolené u moře je letos enormní. Za posunem sezóny může být nejen chuť po dvou letech opět cestovat, ale i obava ze zdražování, ke kterému ve většině hlavních letovisek dochází se začátkem prázdnin,“ odhaduje chování zákazníků Silvie Cieslarová, ředitelka segmentu mobilních služeb v O2.

Většina zákazníků O2 zamířila do tradičních letních evropských destinací. Mezi nejoblíbenější výjezdové země patřily v červnu Itálie, Chorvatsko a Řecko. Naopak výrazný pokles v porovnání s rokem 2019 operátor zaznamenal u Bulharska. Z mimoevropských zemí se proti roku 2019 zdvojnásobil počet připojených SIM karet z Egypta.

Top 12 nejnavštěvovanějších států v červnu 2022 (mimo státy sousedící s ČR): 1. Itálie

2. Chorvatsko

3. Řecko

4. Slovinsko

5. Francie

6. Španělsko

7. Maďarsko

8. Velká Británie

9. Turecko

10. Nizozemí

11. Belgie

12. Egypt Zdroj: O2