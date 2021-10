Dozvuky výpadku Facebooku. Sociální gigant vyrobil zařízení, která jsou bez připojení k internetu k ničemu

Pondělní den se nesl ve znamení obřího výpadku Facebooku, který poskytl, nejen stejnojmennou sociální síť, ale také Messenger, Instagram a WhatsApp. Po celém světě se psalo o výpadcích služeb, mnohem zásadnější zjištění (a zděšení) však panuje u hardwaru, v němž má prsty Facebook.

V době výpadku totiž nefungovaly třeba brýle pro virtuální realitu Oculus Quest 2, Oculus Rift či nedávno představené chytré brýle Ray-Ban Stories. Internetová konektivita byla nedostupná, u obou produktů však nefungovaly ani základní „offline“ operace. Ukazuje se, jak vysoká je vlastně daň za sběr a nakládání s uživatelskými daty...

U brýlí pro virtuální realitu nefungovalo v pondělí přihlášení k Facebook účtu, což by teoreticky neměl být žádný problém. Hry si totiž stahuje do paměti brýlí. Jenže, bez přihlášení a komunikaci s cloudem všechny hry z paměti zdánlivě zmizely. I to dokážeme pochopit, jenže u brýlí Ray-Ban Stories nefungovala ani tak základní věc jako přenos fotek z brýlí do telefonu. Tento transfer probíhá čistě bezdrátově, ovšem protože aplikace Facebook View, která jej „zajišťuje“, nemohla ověřit přihlašovací údaje k účtu, vůbec se nespustila. A z chytrých brýlí se tak načas stalo jen Bluetooth handsfree...

Představení chytrých brálí Ray-Ban Stories od Facebooku:

Facebook totiž vynucuje přihlášení k Facebook účtu neustále, i tam, kde to nemá smysl. Skoro to vypadá, že, spíše než samotné produkty, jsou pro Facebook důležitější data, která při jejich používání získává. A pokud nemůže americký gigant neustále sledovat co děláte, vaše zakoupené přístroje ve své podstatě na dálku deaktivuje. Jsou to tedy doplňky, které si koupíte, protože je chcete používat, nebo příslušenství, které je vám vlastně jen „dovoleno“ používat?

Jistě, svět je dnes prakticky neustále propojený, každé druhé zařízení má svůj účet, díky němuž funguje multiplayerové hraní, online nákupy, hromadná komunikace a mnoho dalšího. Facebook by však neměl brát uživatele jako rukojmí a při výpadku internetu neumožňovat tak základní věci, jako hrát offline hry nebo přenášet data z brýlí do telefonu přes Bluetooth. Trestat uživatele za to, že jsou bez připojení k internetu, není zrovna moc chytré řešení...

