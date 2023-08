Drobnost pro Android a iOS, která potěší. V mobilním Gmailu jedním tlačítkem přeložíte celý e-mail

Zatímco ve webovém rozhraní Gmailu bylo možné již delší dobu překládat e-maily do stovky světových jazyků, až nyní Google oznámil integraci této funkce do mobilní aplikace Gmail. Ke strojovým překladům poslouží tlačítko, které se automaticky objeví u cizojazyčných e-mailů. Už tedy odpadne kopírování textů e-mailů a jejich překládání v samostatné aplikaci nebo na webových stránkách Google Translate.

Google zařadil tuto funkci do aplikace Gmail pro Android 8. srpna, ovšem potrvá až 15 dní, než dorazí i do vašeho telefonu. Stejnou funkci dostane i aplikace Gmail pro iOS, která však bude aktualizována až 21. srpna. A i v případě iPhonů a iPadů si na tlačítko pro překlady počkáte až dva týdny od updatu. Na překládací tlačítko se mohou těšit, jak uživatelé osobních účtů, tak těch zařazených do Google Workspace.



Mobilní aplikace Gmail (pro Android i iOS) dostává podporu ručních i automatických překladů e-mailů

Překlady se budou automaticky nabízet u e-mailů, které mají jazyk odlišný od toho, jakým s vámi komunikuje mobilní aplikace. Podobně jako ve webovém rozhraní budete moci překlady u vybraných jazyků zakázat, a to tlačítkem „Pro jazyk XXX překlad vypnout“. Pokud se však v budoucnu rozmyslíte, můžete se k rychlému překladu dostat přes nabídku se třemi tečkami. Na druhou stranu však můžete u daného jazyku taktéž nastavit automatické překlady, a to hned při otevření doručeného e-mailu v mobilní aplikaci Gmail.

Moderní podoba mobilního Gmailu letos slaví 8 let: