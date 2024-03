Duel levných náramků Galaxy Fit3 vs. Xiaomi Smart Band 8 Pro. Když dva dělají totéž...

Značka Xiaomi má dlouhou historii svých chytrých fitness náramků, které ještě pod názvem Mi Band prakticky definovaly celou tuto kategorii, Samsung se k Fitness náramkům přidal později není žádným nováčkem. Svou prvotinu Gear Fit začal prodávat v roce 2014, tedy před deseti lety. V současné době si však obě značky výrazně konkurují svými posledními generacemi chytrých náramků. Obě jsme si mohli vyzkoušet, porovnat a prozradíme vám, v čem je lepší jeden, a v čem zase druhý.



Duel levných fitness náramků – Xiaomi Smart Band 8 Pro (vlevo) a Samsung Galaxy Fit3 (vpravo)

V redakci jsme si vyzkoušeli náramek Xiaomi Smart Band8 Pro a náramek Samsung Galaxy Fit3, a toto jsou naše dojmy ze současného používání obou modelů. Nosil jsem je nepřetržitě i ve spánku, každý den jsem prohazoval hodinky mezi levou a pravou rukou (včetně doplňkového nastavení), aby žádný model nebyl zvýhodněný. A jak to celé dopadlo?

Design, úvodní zapnutí a pásek

Už první pohled naznačuje, že se nebude jednat o zcela vyrovnaný souboj. Zejména díky rozměrům náramků, v nich je na tom, co do úhlopříčky displeje a kapacity baterie, lépe ten od Xiaomi. Smart Band 8 Pro dostal do výbavy větší ale zato plastové tělo, které je po stranách dosti lesklé, a ulpívá na něm zbytková vlhkost. Samsung je zase subtilnější a nepatrně lehčí. Hliníkové tělo náramku je matné, vnitřní část je však vyrobena z plastu Celkově tedy působí modernějším dojmem...



Plastové tělo náramku Xiaomi Smart Band 8 Pro

...ještě když vezmeme v potaz boční tlačítko, které slouží k zapnutí a „probuzení“ náramku a k aktivaci jeho displeje. U konkurenčního modelu však tlačítko chybí, což znamená, že jej pro zapnutí musíte připojit k nabíječce. Přímo v krabičce dostanete magnetický dock (netradičně v bílé barvě) se dvěma piny, který přicvaknete na záda náramku.

Představení náramku Xiaomi Smart Band 8 Pro:

U Xiaomi má konektor USB-A (2.0), takže není problém jej připojit do USB-C portu počítače nebo do starších nabíjecích adaptérů. U Samsungu je magnetický dock zakončený konektorem USB-C. Připojíte jej přímo k nabíječkám pro telefony řady Galaxy, ale u starších počítačů, které nemají USB-C port narazíte...



Detail řemínku Smart Band 8 Pro

Vnitřní strana obou náramků má hlavní snímač, který se stará o měření tepové frekvence a okysličení krve. V obou případech je použitá kombinace červeného a zeleného světla, snímač je u fitness náramku od Xiaomi zhruba dvojnásobný. Pokud se probudíte v noci, září zápěstí pod náramkem čínské značky o něco výrazněji.



Samsung Galaxy Fit3 se nabízí pouze v černé barevné variantě

Oba výrobci vsadili na rychloupínací řemínky, které můžete v případě potřeby vyměnit za jiné barevné pásky. V základu je u obou připravený černý pásek. Vzájemně však kompatibilní samozřejmě nejsou. Zapínání má jednoznačně lépe vyřešené Samsung, protože má klasickou sponu se zobáčkem, a zbytek řemínku při provléknutí protáhnete k vnitřní straně zápěstí. Náramek je tak na ruce ještě pevnější, což se hodí pro přesné měření.



Detail řemínku u Galaxy Fit3

Pásek u Xiaomi jsem měl na ruce volnější, navíc mi dvakrát málem spadl z ruky. A to proto, že mu chybí klasická spona. Pásek má jen výstupek, který vložíte do vybrané zdířky na pásku a zbývající část provléknete přes spony směrem ven, Jenže, stačí se páskem někde zaháknout, a jakmile se vycvakne ze zobáčku, okamžitě padá dolů z ruky. Materiál obou pásků je velmi podobný, a také rozptyl zápěstí, na která je můžete přicvaknout, je u obou nositelností totožný.

​

Vnitřní strana – Smart Band 8 Pro (vlevo) a Galaxy Fit3

Ona náramky se mi používaly a nosily příjemně, na zápěstí nevadily, a to dokonce ani v noci. Oba byly daleko lehčí a kompaktnější než chytré hodinky, navíc nijak výrazně nevystupují do prostoru. Záleží však na uživatelských preferencích. Pokud chcete větší displej a baterii, překousnete i větší rozměry. Pokud je pro vás důležitá spíše menší nenápadná podoba, přijdete si na své zase u Fit3. Oba modely podporují zvýšenou odolnost 5 ATM.

Dále se podíváme na displej, gesta a také na vibrace.