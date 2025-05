Toto je 17 důvodů, proč si počkat na iPhone 17. Změn bude nejvíc za posledních několik let

1 / 17



Pokud jste chtěli upgradovat svůj stávající telefon na iPhone 16, pak jste si to rozmysleli, a teď o tom znovu přemýšlíte – ještě vydržte. Apple letos na podzim oznámí řadu iPhone 17, která se už teď profiluje hodně zajímavě. Vybíráme 17 důvodů, kvůli kterým se vyplatí počkat si na řadu iPhone 17. Vycházíme z dosavadních úniků, zveřejněných informací a očekávaných specifikacích chystané řady čtyř nových iPhonů. Ultratenký iPhone 17 Air zcela nový model nahrazující iPhone Plus Důvod číslo jedna je zřejmý. iPhone 17 Air má být revolučním iPhonem, který bude extrémně tenký a který konečně přijde s výraznější změnou designu. Hliníkový telefon bude mít v pase 5,5 mm a na zádech bude mít pouze jeden fotoaparát s výrazným fotomodulem. Displej s úhlopříčkou 6,6" bude mít méně výrazný Dynamic Island, jehož součástí bude i 24Mpx fotoaparát. Na boku nebude chybět ani akční tlačítko.

iPhone 17 Air (vlevo) bude extrémně tenký. Srovnání se základní a Pro verzí Telefon v portfoliu nahradí iPhone Plus kvůli nízkému zájmu ze strany potenciálních zájemců. Makety naznačují, že tento tenký iPhone by mohl být bestseller. Tenké smartphony budou letos v kurzu a všechny modely s Androidem se budou muset, chtě nechtě, srovnávat s iPhonem 17 Air.

Pokračování 2 / 17 Všechny iPhony v hliníku Platí pro: všechny iPhony 17 Všechny letošní iPhony by měly mít letos tělo z hliníku. Apple by měl letos sjednotit materiály v celé modelové řadě, což u dřívějších generací neplatilo.

Konec titanu u Pro modelů? Celá řada iPhone 17 by měla být vyrobena z hliníku Apple dříve hliník používal u levnějších modelů, např. u základní verze a u iPhonů SE, prémiové iPhony měly rám z nerezové oceli, který od iPhonů 15 Pro vystřídal titan. Hliník má lepší tepelnou vodivost než titan, z čehož by mohla opět profitovat celá řada iPhonů. A pokud se budou pomaleji zahřívat, tím déle dokáží udržet výpočetní a grafický výkon.

Pokračování 3 / 17 Nové úhlopříčky displejů Platí pro: iPhone 17 a iPhone 17 Air Zatímco v řadě iPhone 16 se zvětšovaly displeje u verzí Pro (z 6,12 na 6,27") a Pro Max (z 6,69 na 6,86"), řada iPhone 17 zvětší displeje u dvou základních modelů. Konkrétně u iPhonu 17 a iPhonu 17 Air.

Displeje se mají letos zvětšit u základního modelu, iPhone 17 Air bude mít menší displej, než u iPhonu 16 Plus V prvním případě se očekává displejová úhlopříčka 6,27 palců, v případě druhém bude mít iPhone zcela novou úhlopříčku – 6,6 palců. Připomeňme, že iPhone 16 Plus využívá displej s úhlopříčkou 6,7 palce.

Pokračování 4 / 17 120Hz ProMotion displeje Platí pro: iPhone 17 a iPhone 17 Air Konečně. Ve světě, kdy mají i telefony nižší střední třídy 90Hz a 120Hz displeje, se „pochlapil“ i Apple. Základní dvojice iPhonů má letos konečně dostat ProMotion displeje, které mají až 120Hz obnovovací frekvenci. Ta však může s ohledem na spouštěný obsah krátkodobě spadnout na 1 Hz.

ProMotion displeje přinesou do iPhonů 17 podporu Always On režimu To znamená, že se i do základní dvojice dostane implementace Always On režimu od Applu, která je známá z Pro modelů. Na této obrazovce uživatel uvidí v zamčeném stavu hodiny, widgety, notifikace a také tapetu na pozadí.

Pokračování 5 / 17 Antireflexní displej odolný vůči poškrábání Platí pro: všechny iPhony 17 Celá řada iPhonů 17 má také dostat antireflexní ochranné sklo Ceramic Shield nové generace, které má být odolnější vůči poškrábání. Podle některých zdrojů Apple toto sklo nenasadí, podle jiných je však toto sklo stále v plánu.

iPhony 17 mají dostat vylepšené sklo Ceramic Shield, které utlumí odlesky v displeji Mezi řádky to vidíme jako konkurenční sklo pro Gorilla Glass Armor, které debutovalo u Samsungu Galaxy S24 Ultra, a jeho druhá verze se dostala do Galaxy S25 Ultra. Při přímém srovnání těchto skel s iPhony je rozdíl v odrazech okolních objektů extrémní. Displeje iPhonů vedle Samsungů vypadaly jako „chudí příbuzní", a právě to by mělo řešit vylepšené sklo Ceramic Shield. A pokud se antireflexní displeje vyplní, budete si při používání iPhonu 17 divit, jak jste mohli používat displeje starších iPhonů. Minimálně u Samsungů byl skok v odlescích displeje velmi výrazný.

Pokračování 6 / 17 Menší Dynamic Island Platí pro: iPhone 17 Pro Max Nejvýše postavený iPhone v portfoliu Applu má dostat daleko užší Dynamic Island, protože bude telefon využívat kompaktnější optickou sadu pro Face ID.

Aktuální podoba Dynamic Islandu se od roku 2022 nezměnila. U letošní Pro Max má dojít ke zmenšení tohoto „ostrůvku“ Běžně používaná optika pro Face ID využívá zakřivené čočky. Nově nasazená čočka – „metalens" bude plochá a tenká s přesnějším zaměřením. Pokud se Apple odhodlá ke změně optiky, bude to první zásah do Dynamic Islandu od jeho uvedení v roce 2022.

Pokračování 7 / 17 24Mpx selfie kamerka Platí pro: všechny iPhony 17 Všechny iPhony 17 mají dostat i novou selfie kamerku, která má obsahovat šestiprvkovou optiku.

V Dynamic Islandu umístěná selfie by měla letos nabídnout vyšší rozlišení Díky vyššímu rozlišení mají mít selfíčka dostatečnou kvalitu i při zoomu nebo při ořezání. Selfie se navíc prakticky od řady iPhone 14 nijak nezměnila, a tak je na čase její vítaný upgrade.

Pokračování 8 / 17 Fotomodul třikrát jinak Platí pro: iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max Už žádný hranatý plotýnkový vařič. Apple dá u nových iPhonů Pro zapomenout na nechvalně známé označení zadního fotomodulu, u něhož se čeká dramatická přeměna. Pro varianty budou mít rozšířený fotomodul, zatímco iPhone 17 Air má mít na zádech pruh fotoaparátů á-la Pixely. No a základní iPhone 17 má mít zase dva fotoaparáty pod sebou.

Pohled na fotomoduly chystaných iPhonů (zleva): iPhone 17 Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max Fotomodul má mít stejnou barvu jako samotné tělo, které bude vyrobeno z hliníku a ze skla. V zádech nad hliníkovým fotomodulem má být taktéž použitý hliník, ve zbylé části zad bude vsazeno sklo, aby bylo možné telefon bezdrátově nabíjet.

Pokračování 9 / 17 48Mpx teleobjektiv Platí pro: iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max Pro modely mají letos dostat vylepšený 48Mpx teleobjektiv, takže se bude jednat o první iPhony, které mají fotosystém na zádech kompletně složený ze 48Mpx snímačů. Foťák má být optimalizován pro použití s brýlemi Apple Vision Pro, konkrétní detaily však prozatím chybí.

Teleobjektiv u iPhonů 17 Pro má nabídnout rozlišení 48 Mpx a zřejmě mu poklesne složky optického přiblížení z 5× na 3,5× Teleobjektiv má mít 3,5× optický zoom (ekvivalent 85 mm), což by byl krok zpět oproti současně používanému 5× optickému zoomu (ekvivalent 120 mm). Pokud by však došlo ke snížení zoomu, Apple by nebyl první z výrobců, který k tomu přistoupil. Už dříve se k obdobnému kroku odhodlal např. Samsung. Menší zoom má být vhodnější pro portréty a každodenní fotografování, aniž by se uživatelé museli kvůli velkému zoomu vzdalovat od objektu. Kvalitu výsledného zoomu podpoří i vyšší rozlišení snímače, např. při hybridním zoomu.

Pokračování 10 / 17 Nahrávání 8K videí Platí pro: iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max Mobilní výrobci s Androidem u svých topmodelů umožňují nahrávat videa v rozlišení 8K už několik let. Zdá se, že konečně dojde i na iPhone. Apple údajně rozlišení 8K testoval už v řadě iPhone 16, nakonec to však nevyšlo.

Zatímco u Androidů je dnes 8K rozlišení při natáčení videí relativně běžné, u iPhonů to bude velká premiéra Díky třem 48Mpx snímačům na zadní straně je velmi reálné, že do Pro modelů letos dorazí podpora 8K. Apple tyto telefony dlouhodobě profiluje jako telefony „pro filmaře“, a tak dává 8K větší smysl než dříve. Zbylá dvojice iPhonů by měla zůstat u rozlišení 4K.

Pokračování 11 / 17 Procesor Apple A19 Platí pro: všechny iPhony 17 Apple každý rok vylepšuje procesory, které jsou stále výkonnější a současně vyráběné energeticky efektivními technologiemi. Procesor Apple A19 zřejmě ještě nebude vyrobený 2nm procesem od TSMC. Velmi reálná je však vylepšená 3nm technologie N3P. Ta má oproti předchozí generaci lepší výkon a vyšší hustotu tranzistorů. Základní dvojice telefonů má běžet na Apple A19, Pro modely dostanou výkonnější verzi čipsetu Apple A19 Pro.

Pokračování 12 / 17 Poprvé s vypařovací komorou Platí pro: všechny iPhony 17 Výkonnější čipset iPhonů bude potřebovat uchladit, a tak se do vnitřního návrhu iPhonů dostane i vypařovací komora. Zatímco u Androidů to není žádná novinka, protože se již dávno používá u high-end telefonů, u iPhonů to bude velká premiéra. Vypařovací komora rozvádí teplo z čipsetu do větší plochy, takže pomáhá k tomu, aby si telefon udržel konzistentní výkon po delší dobu.

Pokračování 13 / 17 Větší operační paměť Platí pro: iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max Informace o operační paměti se trochu rozcházejí, ale nejpravděpodobněji se jeví varianta, že Pro verze dostanou 12GB operační paměť. A pokud ne, tak to bude platit minimálně o největší verzi Pro Max.

Kvůli Apple Intelligence a snahám o větší lokální využití má narůst operační paměť iPhonů 17 na 12 GB U iPhonů 16 měla operační paměť kapacitu 8 GB, a její navýšení by mohlo poskytnout Apple Intelligence další systémové zdroje pro větší využití umělé inteligence v offline režimu. Pokud se to vyplní, bude Apple vlastně jen dohánět konkurenci, která už 12 či 16GB RAM u telefonů nasadila před několika lety.

Pokračování 14 / 17 Wi-Fi 7 čip od Applu Platí pro: všechny iPhony 17 iPhony mají v roce 2025 dostat nový čip s podporou Wi-Fi 7, který si poprvé navrhne sám Apple. Nový čip má umožnit odesílat a přijímat data současně v pásmech 2,4 GHz, 5 GHz a 6 GHz, což by u podporovaných routerů vedlo k nižší latenci, vyšším přenosovým rychlostem a celkově spolehlivějšímu připojení.

Vlastní Wi-Fi modem umožní Applu snížit závislost na Broadcomu Samostatný Wi-Fi čip by Applu pomohl snížit závislost na externích dodavatelích. Konkrétně na Broadcomu, který do iPhonů dodává kombinovaný čip Wi-Fi a Bluetooth.

Pokračování 15 / 17 Vlastní Bluetooth čip Platí pro: všechny iPhony 17 iPhony mají omezit závislost na Broadcomu i v oblasti Bluetooth. Po vlastním 5G modemu (Apple C1) chce americký gigant dostat do iPhonů i vlastní Bluetooth čip, ideálně v kombinaci s Wi-Fi modemem.

5G modem Apple C1 byl jen začátek A všechny informace nasvědčují tomu, že by se to Applu letos mohlo podařit. Kombinovanému čipu se přezdívá „Proxima", a do budoucna je cílem Applu sjednotit 5G, Wi-Fi a Bluetooth do jednoho čipu vlastní výroby. Blízkou integrací komponent by Apple mohl dosáhnout větší energetické efektivity modemů a mohl by tak ulehčit i baterii.

Pokračování 16 / 17 Větší baterie Platí pro: iPhone 17 Pro Max Apple u modelu Pro Max nepatrně zvýší tloušťku rámu, konkrétně z 8,25 mm na 8,725 mm, což by se mělo pozitivně podepsat na kapacitě baterie.

U iPhonů 17 by baterie měla narůst jen kosmeticky, největší nárust se očekává u iPhonu 17 Pro Max, které bude mít nepatrně větší tloušťku Kapacitu baterií ostatně Apple zvětšuje pravidelně, ale po malých krůčcích. Dá se tedy očekávat, že u iPhonů 17 kapacita baterií naroste, ale spíše jen kosmeticky. U iPhonů 16 se meziročně nejvíce zvýšila kapacita baterie u modelu Pro, konkrétně o 308 mAh. Nejméně pak o 212 mAh u základního modelu.

Pokračování 17 / 17 Reverzní bezdrátové nabíjení Platí pro: iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max Nové modely údajně dostanou funkci reverzního bezdrátového nabíjení při dobíjení dalších zařízení značky Apple. Konkrétně při nabíjení AirPods, Apple Watch nebo MagSafe powerbanky. Půjde o rozšíření stávajícího reverzního drátového nabíjení, které u iPhonu 15 a iPhonů 16 vyžaduje zapojení oboustranného USB-C kabelu.

Reverzní drátové nabíjení už umí dvě generace staré iPhony. Nyní nastala řada na bezdrátové reverzní nabíjení Mělo by být výsadou jen u Pro modelů, maximální dobíjecí výkon má být 7,5 wattu. Zdroje a další informace: Macrumors

