Dva foťáky, ultranízká cena. Nokia 1.4 nabídne absolutní základ pro nenáročné

MHD Global začne v Evropě v průběhu února prodávat svou ultralevnou novinku, smartphone Nokia 1.4. Telefon bude patřit to nejnižších cenových pater, takže je jasné, že jeho specifikace se budou držet hodně při zemi. Novinka dostala do výbavy 6,51" LCD displej s rozlišením HD+, v jehož průstřelu se schovává 5MPx selfie. Ve stylizovaném kruhu na zádech jsou vestavěny dva fotoaparáty (8Mpx hlavní + 2MPx makro), uprostřed číhá přisvětlovací dioda. A nechybí ani vycentrovaná čtečka otisků prstů.

U telefonu s rozměry 166 × 77 × 8,7 mm a hmotností 178 gramů se šetřilo, kde se dalo. 5W nabíjení obstarává na spodní hraně starší microUSB konektor, 4 000mAh baterie má podle výrobce vydržet až dva dny běžného používání telefonu. Výpočetní výkon obstarává čipset Snapdragon 215, který bude doplněn 1, 2 nebo 3GB RAM a odpovídající úložiště (16, 32 nebo 64 GB). Paměťové konfigurace telefonu se budou v Evropě lišit trh od trhu, která z verzí se bude prodávat v Česku, zatím nevíme. Telefon navíc pojme až 128GB microSD.

Oficiální video k Nokii 1.4:

Sluchátkový jack využijete se zapojenými sluchátky pro poslech FM rádia, maximem mobilních dat je LTE Cat. 4. Nokia 1.4 dále podporuje Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 4.2 a GPS. Uvnitř telefonu poběží Android 10 Go, který by měl být brzy aktualizován na Android 11 Go. Smartphone se bude nabízet jako Dual SIM ve třech barevných variantách (modrá, šedá, růžová), a jeho cena bude v Evropě startovat na 99 eurech, což dělá zhruba dva a půl tisíce korun.

Zdroj Nokia