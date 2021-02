Dva gadgety Realme za 1 999 Kč. Sluchátka jsou skvělá, hodinkám něco chybí

Mám tu dva gadgety, které kromě stejné značky spojuje na korunu stejná cena. Jak hodinky Realme Watch S, tak TWS sluchátka Realme Buds Air Pro stojí 1 999 Kč. Jak rozumné nákupy to jsou?

Realme Buds Air Pro

Hned v úvodu prozradím, že tahle sluchátka se povedla. Začíná to nabíjecím pouzdrem z efektního lesklého plastu. Víko se otevírá na solidním kovovém pantu, zavřené jej drží magnety. Boční tlačítko je tak nenápadné, že si jej málem nevšimnete, jediná diodka barvou, blikáním a „dýcháním“ signalizuje stav baterie a nabíjení.

Sluchátka samotná tvarem (ostatně i jménem) prozrazují inspiraci u Apple AirPods. Tyčinka/nožička/stopka znamená, že sluchátko máte za co uchopit, aniž byste nechtíc aktivovali dotykovou plošku a vždy máte jasno, jak sluchátko orientovat (na rozdíl od toho typu sluchátek, který se celý schová dovnitř ucha).



Silikonové nástavce (v balení jsou čtyři velikosti) zajistí kvalitní utěsnění sluchátka ve zvukovodu, což je základní předpoklad pro fungující odhlučnění ANC. Dodávaný kabílek je ve firemní žluté, ale díky USB-C můžete nabíjet kabelem k mobilu.

Dotykové ovládání reaguje na jedno až tři klepnutí, přičemž funkci si můžete nastavit v obslužné aplikaci Realme Link. Tamtéž vyberete jeden ze tří režimů: Transparency (pomocí mikrofonu přenáší zvuky z okolí), General a největším lákadlem těchto sluchátek je Noise Cancellation, tedy potlačení okolního hluku. Game mode sníží zpoždění zvuku za obrazem, což se hodí při hrách a sledování videa. Ani po aktivaci funkce však prodleva nezmizela úplně. Volume enhancer zvedne maximální hlasitost a Bas Boost+ posílí… Podle jména patrně tušíte co :-)



Aplikace Realme Link je společná pro hodinky, sluchátka, osvětlení a další chytré výrobky značky. Když rozkliknete sluchátka, nahoře vidíte stav nabití levého, pravého a pouzdra. Chcete poslouchat jen z jednoho? Můžete, druhé se zatím bude nabíjet.

Pomocí aplikace lze stáhnout nový firmware – otázkou je zda, případně kdy a jak výrobce tuto možnost využije, ale v dané cenové kategorii nenajdete moc konkurentů, kteří by nabízeli stejnou možnost. Jediným zásadním omezením aplikace je kompatibilita omezená na Android. Sluchátka připojíte i k iPhonu, ale bez aplikace přijdete o výše popsané pokročilé možnosti. Teoreticky můžete sluchátka připojit k Androidu, změnit nastavení a pak je používat s iPhonem, ale už je to poněkud kostrbaté.

Hezkou vychytávkou je automatické zastavení reprodukce, když vyjmete sluchátko z ucha. Jakmile jej vrátíte, přehrávání se znovu spustí. V praxi záleží na aplikaci, občas se mi stalo, že se spustil jiný přehrávač (jeden konkrétní přehrávač audioknih), kterému můj operační systém z nějakého důvodu přidělil vyšší prioritu.

Kvalita zvuku

Vzhledem k ceně hrají Buds skvěle. Přednes je vyvážený, až těsně před dosažením maximální hlasitosti se deformují výšky. Ale to už membrány ječí tak nahlas, že si příliš nedokážu představit, že by tak někdo sluchátka používal. Pokud máte rádi hutnější projev, stačí jednou kliknout v appce a posílit basy. Pokud mám vytýkat, tak to bude chybějící pokročilý kodek aptX.

Podobné je to s potlačením okolního hluku (ANC). S účinností jsme odhadem na 60 až 70 % špičkových modelů stejné konstrukce, ale ty stojí násobně více peněz. Naopak ve stejné cenové kategorii se ANC teprve začíná objevovat. S Buds Air Pro můžete i telefonovat, ale kvalita přenášeného hlasu je daná mantinely, které stanovuje technologie Bluetooth.

Výdrž baterie jsem testoval při 80% hlasitosti, samotná sluchátka vydrží 3 hodiny, vypnutí ANC přidá dalších 45 minut. Z boxu se sluchátka dobijí třikrát, takže celková výdrž je cca 12/15 hodin, což jsou vzhledem k relativně drobnému pouzdru skvělé hodnoty.

Realme Watch S

Přiznám se, že při domlouvání testu těchto hodinek jsem nebyl úplně pozorný ve studiu technických parametrů. Až když se mi dostaly do ruky, zjistil jsem, že nemají GPS. S těmi hodinkami není nic zásadně špatně, mají pěkný design i displej, solidní výdrž, notifikace z mobilu chodí spolehlivě, dokonce mají módní měření okysličení krve SpO2, ale vzhledem k ceně a situaci na trhu je nemohu doporučit.

I tyhle hodinky dokáží zaznamenat různé sportovní aktivity, ale lokalizační data berou z připojeného telefonu. V minulosti to byla docela problematická technologie, spojení nebylo příliš spolehlivé, ale s nástupem Bluetooth 5 se toho hodně změnilo a funguje to. Stále to však znamená, že když jdete běhat, musíte s sebou mít i telefon, což někomu vadí.

Chtěl jsem ukázat, jak to vypadá, když odříznete hodinky od lokalizačních dat. V půlce běhu jsem vypnul Bluetooth a čekal jsem, že v záznamu trasy uvidíme dané místo. Jenže když se v aplikaci podívám na konkrétní workout, on nemá vůbec žádnou trasu. Tohle zkrátka nejsou hodinky pro sportovce.



Jakmile odpojíte telefon, přijdou hodinky o lokalizační data a z nich odvozená data, jako jsou rychlost, tempo atd. Čekal jsem, že přesně v tom místě skončí záznam trasy, ale takto narušený workout nemá trasu vůbec žádnou. Na druhém screenshotu je jiná aktivita, kterou už jsem takto násilně nenarušil.

Největším problémem Realme Watch S je konkurence. V minulých týdnech jsem chválil Xiaomi Mi Watch Lite, které jsou levnější, přitom mají vlastní GPS a celkově se povedly.

Takže hodinky nebo sluchátka?

Pokud pomineme lehkou irelevanci otázky „Za co u Realme utratit dva tisíce?“, odpověď už znáte. Hodinky buď měly dostat GPS, nebo nižší cenu. Zvláště pro sportovce platí, že na českém trhu nakoupí lépe.

Tedy rozhodně sluchátka. Skutečně bezdrátová sluchátka Realme Buds Air Pro vynikají hlavně poměrem výkon/cena. V několika oblastech šlapou na paty špičkovým modelům třídy, nikde výrazně neztrácejí a nemají žádný vyložený průšvih. Jako nejslabší bod vidím zmíněné zpoždění zvuku za obrazem, takže pokud máte video jako prioritu, poohlédněte se jinde (a připlaťte si), ale na hudbu, podcasty a další primárně-audio-záležitosti je mohu vřele doporučit.