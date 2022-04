Dva nepotřebujete. Poradíme, jak v jednom telefonu efektivně oddělit osobní a pracovní život

Mnoho z vás to zná. Osobní život, a práce a nechcete si život komplikovat dvěma telefony. Rozhodnete se tedy vše provozovat na jednom telefonu, což může přinášet mnoho výzev, protože by se vám mohly začít míchat osobní věci a byznys. Poradíme, jak se tomu co nejvíce vyvarovat.

Více uživatelských účtů

Jedním z prvních triků, který jistě oceníte je provozování více uživatelských účtů. Nemám přitom na mysli systémové účty, ale v případě Androidu spíše vedení dvou různých Google účtů. To vám totiž dovolí oddělit například cloudové úložiště Google Disk, fotky, poznámky, kalendáře, ale hlavně také kontakty. Pracovní kontakty budete mít pod firemním Google účtem, osobní pod osobním. U iPhonu bohužel je tato situace složitější, jelikož nelze naráz využívat více účtů.

Duální aplikace

Jsou ovšem aplikace, které podporu více účtů nenabízení. V takovém případě je naprosto nenahraditelným pomocníkem funkce tzv. duálních aplikací. Často označované jako Dual Apps, Parallel Apps a podobně, které jsou typické pro Android. Jedná se o systémovou funkci, kterou dnes nabízí velká spousta nadstaveb systému, ale dá se i doinstalovat. Její smysl je přitom naprosto jednoduchý.



Spousta telefonů umí vytvořit duální aplikace už v rámci systému, jiné si mohou pomoci například aplikací Dual Apps

Dokáže totiž konkrétní aplikaci v rámci systému naklonovat tak, že lze každou její verzi používat odděleně pro různé zaměření. Typicky jde o aplikace využívající přihlašovací účty jako je Facebook, Messenger, Instagram a další. S funkcí duálních aplikací můžete být naráz a přitom zvlášť přihlášeni pod osobním i pracovním účtem, aniž by se vám účty míchaly.

Využití samozřejmě závisí na typu vaší profese. Pokud je jediný smysl vaší práce být telefonicky na příjmu a žádné aplikace nepoužíváte, funkci zřejmě nepotřebujete. Ale pokud například provozujete firmu, obchod a chcete mít konverzace pěkně oddělené aniž byste se museli odhlašovat a přihlašovat, je toto určitě řešení.

Dual SIM

Dual SIM je dnes základ, který zná každý jelikož jej podporuje drtivá většina smartphonů. Přesto jsou tací, kteří ji nevyužívají. Jak na Androidu, tak překvapivě na iOS přitom funguje velice dobře. Máte je na příjmu oboje, přičemž si můžete zvolit, která bude kdy používána.



Telefony dnes nabízí kompletní správu SIM. Můžete si pro dané akce či kontakty zvolit výchozí kartu a dokonce po pracovní době firemní SIM vypnout.

Pro firemní kontakty si lze nastavit automatické volání a psaní z pracovní SIMkarty, zbytek můžete nechat pro osobní. Vybrat si můžete také to, ze které budete využívat mobilní data. Některé telefony, zejména iPhony umožní konkrétní jednu SIM na žádost vypnout. Jakmile vám skončí pracovní doba, můžete firemní SIM až do rána stopnout, aby vás nikdo nerušil.

Kdo má strach z nižší výdrže baterie, obávat se nemusí. Smartphony jsou dnes na aktivní využití obou SIM přizpůsobené, takže rozdíl oproti využívání jedné SIM je ve výdrži minimální.

Třídění ploch

Jednoduchá, ale praktická rada. Pokud chcete mít jeden telefon pro práci i osobní využití, udělejte si v tom nejdříve pořádek. Praktické je například roztřídění dle ploch telefonu. Může se to zdát jako banalita, ale v praxi to jistě oceníte.



Jedno ze základních rozdělení práce a osobního života je pomocí ploch.

Vyhraďte si jednu nebo více samostatných ploch (dle potřeby) pro práci a na ní si můžete dát firemní aplikace, rychlé volby na kontakty, widgety, zkrátka vše, co víte, že budete používat čistě pro práci. Pozice plochy už je čistě na vás, zda si ji necháte co nejvíce na začátku, nebo to bude až úplně poslední plocha.

Režimy soustřední Apple

Třídění ploch a obsahu je silnou stránkou iPhonů. Toto dělení totiž umí perfektně automatizovat díky režimy soustředění. Stačí si vytvořit režim zvaný práce a u něj si vyberete jen ty aplikace, které vás v rámci vaší pracovní činnosti zajímají. Dokonce si můžete pro tento režim vytvořit samostatnou plochu s vlastním výběrem aplikací i jejich řazením.



Na iPhonu je možné zautomatizovat třídění ploch a změnu chování telefonu pro práci a soukromí.

Zmíněná automatizace pak spočívá v tom, že nemusíte nic spouštět ručně (ač můžete), ale zkrátka si nastavíte automatickou aktivaci v začátek vaší pracovní doby a deaktivaci režimu s jejím koncem. Spouštění a vypínání lze navíc zautomatizovat dle polohy, což se hodí, pokud například docházíte pravidelně na stejné pracoviště.

