Dva telefony, nebo jeden, v němž skloubíte soukromí i práci? Samostatné firemní mobily jsou na ústupu

Zatímco ještě před pár lety bylo téměř samozřejmostí to, že jste při nástupu dostali pracovní telefon s pracovní SIM kartou, dnes už je tomu jinak. Firmy stále častěji aplikují politiku BYOD (Bring Your Own Device tedy „Přines si vlastní mobilní zařízení“), v rámci které si zaměstnanci mohou do práce přinést vlastní telefon a propojit jej s firemními MDM systémy. Letos podle těchto pravidel operovalo 67 procent z dotázaných firem, vloni to bylo 51 procent.



Soukromí a práce jde někdy dohromady, jindy se však hodí oba světy zcela oddělit. Firmám se však zamlouvá spíš první přístup, a současně to, že jsou díky tomu zaměstnanci dostupní i po pracovní době a víkendech

Když však při práci používáte vlastní telefon, má to své kladné i stinné stránky. Někteří z uživatelů oceňují to, že mohou v soukromém telefonu kontrolovat pracovní e-maily, kdykoliv potřebují. A navíc mají pracovní kontakty mezi těmi soukromými. Na druhou stranu však řada uživatelů uvádí, že díky tomu mají problém odpočívat, protože jsou prakticky stále napojení na práci. Existuje však řada těch, kteří do práce přinesou svůj vlastní telefon, když to musí být, ale raději by měli samostatný pracovní telefon, který by využívali pouze v pracovní době. Do všeho však promlouvá i cena za pořízení těchto telefonů, která je při politice BYOD nulová.

Firemní a soukromý telefon

Firmy chtějí ušetřit, ale zaměstnanci už tak nadšení nejsou. V těchto případech je problémem zejména hranice mezi osobním životem a prací, zaměstnanci jsou často kontaktování na svém osobní telefonu i mimo pracovní dobu, např. v noci nebo o víkendu. Přesto, že se stále hlasitě mluví o tom, že mají zaměstnanci právo „odpojit se“ mimo pracovní dobu, např. ve Velké Británii tato pravidla dodržuje jen 20 % zaměstnanců.

Často záleží i na tom, o jakou práci se jedná. Např. v bankovním sektoru je nemyslitelné, aby se k práci využívalo osobní zařízení, protože se všechna data z telefonu musí zaznamenávat. A pokud by se zaznamenávala citlivá osobní data pro firemní účely, mohlo by to vyústit ve spor s národními regulátory.

Politice BYOD často nahrává i možnost přenosu osobního čísla pod správu firmy, která platí telefonní tarif, popř. má nesrovnatelně lepší cenové podmínky. Ani to však není rozhodující, protože existuje řada telefonů, které mají dva sloty pro SIM kartu, ať již fyzickou, nebo virtuální. Na úrovni systému se dnes dá u řady značek odlišit osobní od pracovní části telefonu, každá pak může mít přístupné své vlastní aplikace.

Na druhou stranu, i BYOD zařízení musí splňovat určité bezpečnostní mechanismy. Starší telefony, které už nedostávají aktualizace, mohou být z přístupu na firemní servery a aplikace vyloučeny. Ani vlastní telefon tedy není zárukou toho, že bude všechno pokaždé stoprocentně fungovat.

A jak je to u vás? Používáte pracovní a osobní telefon, nebo máte pouze jeden mobil, který skloubí oba světy? A jste s tím spokojení, nebo byste uvítali změnu? Podělte se o váš názor v diskusi pod článkem.

Zdroj: Irishtimes