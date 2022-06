Dvě zajímavé letní novinky střední třídy. Poco F4 a Poco X4 GT zaujmou výkonnými čipsety a slušnou cenou

Oživeno 23.6. | Značka Poco dnes představila dva přídavky do svého portfolia, které zaplní drobné mezery. Obě novinky střední třídy chtějí nalákat slušným výkonem a současně nikterak přemrštěnou cenou. Jednu z novinek pohání čipset od Snapdragonu, druhou pak čipová sada od Mediateku. A byť se názvy obou modelů zdánlivě liší jen jedním písmenem, v reálu jsou telefony dosti odlišné. Celkově se však jedná o slušné modely střední třídy, které převzaly některé funkce i z výrazně dražších telefonů.

Poco F4: AMOLED a výkonný Snapdragon

První novinka dostala do výbavy 6,67" E4 AMOLED DotDisplej s rozlišením Full HD+. U zobrazovacího panelu se bude líbit 120Hz obnovovací frekvence, 360Hz touch sampling rate či maximální jas displeje v automatickém režimu na hodnotě 1 300 nitů. Panel kryje odolné sklo Gorilla Glass 5. Na těle telefonu, které má tloušťku 7,7 mm a hmotnost 195 gramů, najdete stereoreproduktory i čtečku otisků prstů.



Poco F4 Pro startuje v ČR na částce 10 999 Kč

Na zádech čekají v obdélníkovém fotomodulu hned tři fotoaparáty. Hlavní 64Mpx snímač (F1.79) spojuje čtyři pixely do jednoho a je současně opticky zastabilizovaný. 8MPx širokáč (F2.2) pořizuje fotky s úhlem záběru 119 stupňů. No a pak tu máme 2Mpx makro vyloženě jen do počtu. Selfie má rozlišení 20 megapixelů. 4 500mAh baterii dobijete 67W dobíjením přes kabel, na bočním rámu o tloušťce 7,7 mm najdete ještě čtečku otisků prstů.

Výkon obstarává Snapdragon 870, který je podpořen chladicím systémem Liquid Coold Technology 2.0 s vypařovací komorou o rozměrech 3 112 mm2. Telefon využívá operační paměti typu LPDDR 5 (6 nebo 8 GB) a rychlá úložiště UFS 3.1 v kapacitách 128 nebo 256 GB. Poco F4 dále podporuje Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, infraport a NFC, maximem mobilní konektivity jsou sítě páté generace.

Telefon se bude prodávat od 27. června v modré, černé a zelené barevné variantě. Verze 8 + 256 GB vychází s dvouměsíčním YouTube Premium a půlroční zárukou displeje na 10 999 Kč.

Poco F4 katalog rozměry a hmotnost: 163 × 76 × 7,7 mm, 195 g

displej: 6,7", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 400, 395 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 6 GB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 870 (8× Kryo 585, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 12

fotoaparát: 64MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 70 %

vybavenost cena: ještě se neprodává

Poco X4 GT: 144Hz panel a 5G Mediatek

Poco X4 GT sice nenabízí AMOLED displej, ale jinak se můžete těšit na spoustu zajímavých hardwarových součástí. 6,6" DotDisplej s rozlišením Full HD+ se může pochlubit až 144Hz obnovovací frekvencí, kterou lze v sedmi krocích ručně uprav, resp. 270Hz vzorkovací frekvencí dotyku. Jas je kvůli displejové technologii trochu nižší (max 650 nitů), zato však panel plně pokrývá barevný prostor DCI-P3.



Poco X4 GT se bude v Česku nabízet za cenu 9 999 Kč

I nu tohoto telefonu najdeme stereoreproduktory s prostorovým efektem Dolby Atmos. Baterie povýšila na kapacitu 5 080 mAh, podpora 67W turbo dobíjení však zůstává. Nabíječku navíc dostanete přímo v základní krabici. Čtečku otisků prstů hledejte opět na bočním rámu, alternativně můžete vsadit i na odemykání obličejem. Záda jsou domovem pro 64Mpx hlavní foťák (F1.89), 8Mpx širokáč (F2.2) a pro 2Mpx makro. Selfie s fixním focusem je dvacetimegapixelová.

Použitým procesorem je 5nm Mediatek Dimensity 8100, který samozřejmě podporuje 5G sítě. V Antutu telefon získal 822 tisíc bodů. I tento model chladí systém Liquid Cool Technology 2.0, na 8GB operační paměť LPDDR5 navazuje 128 nebo 256GB úložný prostor. I tentokrát můžete u konektivity počítat s infraportem, NFC, Wi-Fi 6 či s Bluetooth 5.3. U obou dnešních novinek běží operační systém Android s nadstavbou od výrobce.

Poco X4 GT se bude nabízet od 4. července, a to v černé, modré a stříbrné barevné variantě. Varianta 8 + 256 GB je naceněna na 9 999 Kč. Jako bonus dostanete navíc YouTube Premium na dva měsíce zdarma a půlroční záruku na poškození displeje.

Poco X4 GT katalog rozměry a hmotnost: 164 × 74 × 8,9 mm, 200 g

displej: 6,7", kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 400, 395 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 6 GB, baterie: 5 080 mAh

procesor: Mediatek Dimensity 8100 (8× Cortex-A78, 3 GHz, 5nm)

operační systém: Google Android 12

fotoaparát: 64MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 68 %

vybavenost cena: 7 990 Kč

Německý zdroj WinFuture je tradičně s předstihem velmi dobře obeznámen s chystanými smartphony, a tentokrát do éteru „propálil“ chystanou dvojici telefonů značky Poco. U smarthonů Poco F4 5G a Poco X4 GT přihodil tiskové fotografie, základní specifikace a také jejich zacílení na trhu, kde půjdou přímo proti řadě Galaxy A od Samsungu. Premiéra obou telefonů je údajně v plánu na 23. června.

Na trhu se již Poco F4 GT a také Poco X4 Pro, jehož recenzi si můžete přečíst zde., Xiaomi však u novinek bude dost výrazně recyklovat. Poco X4 GT je jen upravenou verzí Redmi Note 11T Pro pro Evropu. Poco F4 má oproti Poco F3 zdánlivě jen jiné fotoaparáty, jinak se toho moc nezměnilo.

Poco F4 5G je z celé dvojice výše postaveným modelem. Novinka dostane 6,67" AMOLED displej s rozlišením 2 400 × 1 080 pix. Jeho maximální jas činí 1 300 lumenů, líbit se bude i obnovovací frekvence 120 Hz. Displej kryje odolné sklo Gorilla Glass 5, průstřelová selfie je dvacetimegapixelová. Výkon obstarává Snapdragon 870, osmijádro je doplněno 5G modemem, 8GB operační pamětí a 256GB úložištěm. U bezdrátové konektivity počítejte s Wi-Fi, Bluetooth 5.2 a s NFC.



Poco F4 5G se bude nabízet ve třech barevných provedeních

Na zádech čeká 64Mpx foťák se slušnou světelností (F1.79), po jehož boku stojí 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv (F2.2) a absolutně nadbytečná 2Mpx kamerka pro makrosnímky. 4 500mAh baterii dobijete 67 Watty, bezdrátové nabíjení ve výbavě chybí. Plastové tělo s tloušťkou 8 milimetrů váží 195 gramů, uvnitř běží Android 12 s vlastní nadstavbou od výrobce.

Poco X4 GT bude převlečený Redmi Note 11T Pro, který se nabízí pouze v Číně. 6,6" LCD sice nabídne rozlišení 2 460 × 1 080 pix, 120Hz obnovovací frekvenci a sklo Gorilla Glass 5, bude však mít maximální jas jen 650 nitů. Výkon u telefonu zajistí Mediatek Dimensity 8100 doplněný 6GB RAM a 256GB pamětí.

Nejoblíbenější telefony Poco

Poco F3 8GB/256GB nabízí 59 obchodů za ceny od 7 700 Kč Porovnat ceny

Další oblíbené telefony Poco

I fotoaparát má rozlišení 64 Mpx, doplní jej 8Mpx širokáč a 2Mpx makro. Baterie nepatrně naroste na kapacitu 5 080 mAh, a opět ji dobijete 67 Watty. Vedle USB-C najdete i sluchátkový jack, konektivitu zastřešuje Bluetooth 5.x, NFC a podpora dvou SIM karet. Cenu ani dostupnost telefonů v Evropě, potažmo na českém trhu, zatím neznáme.

Redakční představení Poco X4 Pro 5G:

Zdroj Winfuture