Dxomark vylepšuje metodiku měření fotomobilů. Nově hodnocené kategorie zamíchaly pořadím

Společnost Dxomark se za poslední roky etablovala jako všeobecně uznávaný test fotoaparátů v mobilních telefonech. Dnes už testuje i mnohé jiné funkce telefonu (baterie, displej, audio), ale hodnocení foťáků zůstává její „vlajkovou lodí“. V minulosti firmě byla vyčítána metodika měření fotoaparátů, která (ne)zohledňovala některé používané funkce ve fotoaparátech, což některé telefony mohlo v měření znevýhodnit, i když to třeba nemělo vliv na kvalitu fotografie (například chybějící zoom).



Nová metodika měření DxOMark pěkně zahýbala žebříčkem fotoaparátů telefonů. Nejvíce pomohla iPhonům, uškodila však Xiaomi či Google Pixelu.

S tím, jak se ale mobilní fotoaparáty a u nich používané technologie neustále vyvíjejí, je nutné tomu přizpůsobit i systém testování. Dxomark představil novou metodiku hodnocení (v pořadí už pátou), která bere v potaz více parametrů, ale zároveň se více zaměřuje i na některé styly focení. Nově cílí i na předem definované typické scénáře užití, jako je focení portrétů či focení sportovních aktivit, fotek rodiny další. Místo přísně „vědeckého“ přístupu by teď měření mělo být více uživatelsky nakloněné.

Novým scénářem pro focení je zachycení snímků rodiny a přátel, který Dxomark do metodiky přidal na základě dat z průzkumů uživatelů, kde představovala více než polovinu z nejčastějších scénářů focení. Ještě větší důraz bude kladen na noční fotky, respektive fotografie za zhoršeného světla, jak se nyní nazývá. Zde bude hrát nyní větší roli přirozené zachycení barev a expozice a samozřejmě i nadále míra šumu. Nově se zvlášť hodnotí špatné světlo a extrémně nízké světlo (5 luxů).

Nový žebříček, stejný vítěz

Dxomark začne nově separátně hodnotit výsledky fotek venku a uvnitř a ještě více zapojuje do hodnocení teleobjektiv a ultraširokoúhlou kameru, která je dnes běžnou součástí většiny smartphonů. Do hodnocení bude nově více promlouvat také makro, kde se bude hodnotit například i skenování dokumentu. Jednotlivé části pak svými výsledky pomohou dotvářet celkové skóre. To je nyní více sjednocené napříč kategoriemi testů (foto, displej, audio), aby se nestávalo, že u fotoaparátu bude skóre 80 minimem, ale například u audia dosáhne stejného čísla nejlépe nazvučený telefon. Tento nesoulad mezi jednotlivými kategoriemi dosud panoval.

Celkově metodika výrazně změnila způsob hodnocení a byl kvůli tomu vytvořen i nový aktualizovaný žebříček. Nedá se říct, že by nezůstal kámen na kameni, ale pořadí v první desítce se částečně promíchalo. Některým telefonům nová metodika pomohla, jiné ztratily. První však stále zůstává Honor Magic4 Ultimate, který má nyní dokonce ještě vyšší hodnocení. Druhou příčku obhájil Huawei P50 Pro, ač si ve skóre o bod pohoršil. Na třetí a čtvrté pozici jsou nově loňské Apple iPhone 13 Pro a 13 Pro Max, kterým nová metodika pomohla k o 4 body lepšímu výsledku. Drobně si však pohoršily například Huawei Mate 40 Pro, Xiaomi 12S Ultra nebo Google Pixel 6 Pro.