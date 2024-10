Dynamic Island, magnetické nabíjení a tlačítko pro focení. Tyto funkce chtějí čínské značky nabídnout co nejdříve

iPhone je technologickým magnetem, kterému se chtějí všechny ostatní telefony vyrovnat. A zatímco některé značky si jdou stále svým vlastním směrem, jiné, převážně ty čínské, se snaží co nejrychleji okopírovat některé funkce či hardwarové prvky. Nově je pro ně nejdůležitější inspirace bočním tlačítkem spouště, platí to však i o Dynamic Islandu nebo o magnetickém dobíjení.



Oppo Find X8 bude mít také hardwarovou spoušť fotoaparátu. Podobmě jako iPhone 16 Pro

V kurzu je zejména hardwarové tlačítko spouště. Tedy klávesa, která před dávnou dobou nikoho extra nezajímala, protože byla součástí každého druhého smartphonu. U iPhonů dostala chytré funkce, přepínání režimů nebo přiblížení scény, a tak je pro čínské značky funkcí číslo jedna. Jako první jej ve světě Androidů dostane připravovaný topmodel Oppo Find X8. Produktový manažer značky už dříve uvedl, že tlačítko umožní dvojitým poklepáním rychlé spuštění foťáku, posuny prstu budete scénu přibližovat a oddalovat. Tlačítko je údajně přímo od základů navrženo k tomu, abyste jej používali i pod vodou.

Oppo se dušuje, že tlačítko mělo v designovém návrhu už loni v listopadu, a že tedy tlačítko nepřidává na poslední chvíli. Na druhou stranu se o tomto tlačítku spekulovalo už dopředu. Dá se však očekávat, že brzy s podobným tlačítkem přijdou i další čínské značky.

Dynamic Island i magnetické nabíjení

„Ostrůvek“ Dynamic Island se poprvé objevil u modelů iPhonů 14 Pro a iPhone 14 Pro Max, které byly oznámené v září roku 2022. A my jsme netrpělivě čekali na to, kdo bude první z Android výrobců, který s podobným řešením vyrukuje u komerčně dostupného telefonu. Už za pár dní se objevila jeho softwarová verze v podobě samostatné aplikace, v březnu loňského roku se tímto prvkem chlubilo levné Realme.



Atomic Island v podání nadstavby OriginOS 5 u řady Vivo X200

Do topmodelů jej však poprvé dostalo až Vivo u nové řady X200. Říká mu „Atomic Island“, a využívá jej třeba k rychlému kopírování textu. Označíte jej a přesunete do „průstřelu“, který se zvětší a vy v něm jen vyberete cílovou aplikaci nebo způsob sdílení textu. Jenže to už dříve bylo možné např. u Honor Magic Portal, jen s jinou podobou uživatelského rozhraní. Všechny změny jsou součástí grafické nadstavby OriginOS 5, která má zatím jasný harmonogram aktualizací jen pro Čínu. Ale Vivo X200 by měl být k dispozici i v globální verzi, a tak bude Atomic Island přímou konkurencí Dynamic Islandu i v Evropě.

Nejdéle na okopírování čekáme u standardu MagSafe, tedy mj. i magnetického bezdrátového dobíjení. To je sice zahrnuto v globálním standardu Qi2, jenže žádná z mobilních značek se do jeho podpory nehrne. A tak je opět řada na vlastních řešeních jednotlivých výrobců. Nubia to zkusila ještě v roce 2022 u svého jednoho telefonu, posléze jej nabídlo Realme (MagDart) a Oppo (MagVOOC). Kompletní nasazení v cenově dostupném portfoliu Androidů však má na svědomí až Infinix. Nazývá se MagCharge, pro přichycení nabíječky se využívá magnet v přibaleném krytu, a má výkon až 20 wattů.



Magnetické nabíjení u Infinixu

V následujících týdnech nás však čeká záplava čínských topmodelů, které budou také podporovat „vlastní“ magnetické bezdrátové dobíjení. Platí to např. o připravovaném OnePlus 13 a OnePlus 13T nebo o už zmiňovaném Oppo Find X8. Nabíjení bude mít výkon 50 wattů (Qi2 má strop 25W), a tak je jisté, že i toto řešení nebude nijak univerzální. Na druhou stranu Oppo už teď zmiňuje kompatibilitu i s MagSafe doplňky od Applu. Řada Xiaomi 15 má také dostat vlastní magnetické dobíjení, které bude mít výkon 30 wattů.

Via macrumors, gizchina