Dynamic Island po roce od uvedení. Revoluce se nekonala, spousta aplikací třetích stran jej nepodporuje

Zatímco vloni se v případě Dynamic Islandu jednalo o jednu z nejvýraznějších funkcí iPhonů 14 Pro, letos ji Apple nasadil do celé řady iPhone 15, a už takový rozruch nezpůsobila. Mnozí vnímají Dynamic Island jako softwarovou „omluvu“ za otravný výřez v displeji, jiní jej zase vidí jako ideálního prostředníka, který stojí na pomezí mezi notifikací a otevřením aplikace. Do Dynamic Islandu se sice vejde poměrně málo informací, jenže dlouhým podržením prstu se zobrazí jeho rozšířená podoba, kliknutím pak přejdete na samotnou aplikaci.



Apple funkci představil bombasticky, podle jeho slov se jednalo o „magický zážitek“, nebo „odvážný a nový způsob interakce s iPhonem“. A začátek byl vskutku impozantní, intro video ukazovalo neustále se měnící dynamický ostrůvek, který překypoval informacemi, které jste nemuseli hledat v aplikacích samotných nebo v notifikačním centru. Záhy však došlo na zjištění omezení Dynamic Islandu, který nejprve fungoval jen v aplikacemi od Applu, a vývojáři dostali přístup k dynamickým aktivitám až v průběhu roku. Přesto se nikdy nemělo jednat o stěžejní funkci telefonu (což ale tvrdil Apple), ale jen o doplněk, který (někdy) ulehčí život.

Dynamic Island však byl při loňské premiéře zcela zastíněn Always On režimem. Pokud pomineme jeho dosti specifickou implementaci (díky přiznané tapetě svítí celá plocha displeje, byť na minimální jas), jedná se o funkci, na kterou si uživatelé vzpomenou častěji, než na Dynamic Island. Navíc, informace, které by se objevovaly v „ostrůvku“, mohou být zobrazeny i v režimu Always On. Tento režim si uživatelé, buď oblíbili a zvykli si na něj, nebo jej začali nenávidět a okamžitě jej deaktivovali. Jenže, spousta z nich ani netuší, co vlastně Dynamic Island je, a nezná jeho možnosti, a tak tato loňská inovace téměř „vyšuměla“.

Podpora u aplikací třetích stran pokulhává

Ty by se sice měly naplno rozvinout až díky řadě iPhone 15, která dostala podporu Dynamic Islandu jako celek. A po roce je konečně jasné, že se nejedná o žádnou revoluci, která by přinesla zcela nové interaktivní ovládání iPhonu, ale spíše o užitečný doplněk, který občas učiní používání telefonu o něco snesitelnějším. U iPhonů 15 s předinstalovanou sadou aplikací zvládá Dynamic Island zobrazit:

potvrzení Apple Face ID

potvrzení traksakce přes Apple Pay

připojení sluchátek AirPods a statistiky baterie

statistiku nabíjení iPhonu

varování na nízkou baterii

odemykání hodinek pomocí iPhonu

odemykání auta

aktivaci tichého režimu

aktivaci hotspotu

notifikaci AirPlay

notifikaci SharPlay

notifikaci NFC

režim Letadlo

notifikace služby Find My

turn-by-turn navigace

příchozí hovory

minipřehrávač hudby

časovač

živé skóre vybraných sportů

průběh při nahrávání záznamu displeje

průběh při nahrávání hlasovým záznamníkem

Dynamic Island naráží na to, že jej musí podporovat i samotné aplikace, a tak je možné, že vaše oblíbené tento „ostrůvek“ nepodporují. Jistě, s nástupcem iPhonů 15 může být na vývojáře vyvíjen větší tlak, aby přišli s podporou Dynamic Islandu, zatím však tato funkce zůstala daleko za očekáváním.

A ví to i výrobci s Androidů, kteří se na Dynamic Island nenechali zlákat, a používají stále stejné průstřelové displeje. Ano, byly zde vyjímky, např. levné Realme C55, které si k „Dynamic Islandu“ pomáhá softwarovou nadstavbou okolo průstřelu. Výrobci topmodelů se dynamickému ostrůvku stále vyhýbají.

Dynamic Island a jeho premiéra u iPhonu 14 Pro:

