Dynamic Island z iPhonů hned tak nezmizí. Apple potřebuje lepší kamery, aby mohl Face ID vložit pod displej

Zatímco výrobci Androidů přešli na miniaturní průstřel v displeji už před lety, Apple jde opačným směrem. Průstřel v displeji má daleko větší a označuje jej jako Dynamic Island. I kvůli tomu, že potřebuje dodatečné snímače pro Face ID. Jeho posun pod displej však zatím není na pořadu dne, protože na světě neexistují dva dodavatelé, kteří by byli schopni dodat kompletní poddisplejový modul požadované kvality. Plány na schování Face ID se selfie kamerkou do displeje tak byly podle jihokorejského zdroje prozatím uloženy k ledu.



Poddisplejová selfie zatím nemá dostatečnou kvalitu, aby mohla plně nahradit průstřelové selfie. Nehledě na komplexnější potřeby Face ID, které nelze současnými technologiemi vyřešit tak, jak by si Apple představoval

Selfie v displeji měla být už před lety hlavním proudem, kterým se měly telefony ubírat. Za současného stavu to však spíše připomíná slepou vývojovou větev. Ve vývoji poddisplejových kamer je nejdále čínská značka Nubia, resp. Samsung. Ten ji poprvé dostal do skládacího Galaxy Z Fold3, po roce ji nepatrně vylepšil a od té doby je ticho po pěšině. Do dnešních dní nás tato kamerka o svých kvalitách nepřesvědčila.

Chybí potřebná kvalita i kvantita

Selfie pod displejem musí mít nad sebou hrubší rastr, než zbytek panelu, aby na ní mohlo proniknout světlo. Ani to však nezaručuje čistý obraz, selfie je často zahalená v mlze, zrnitá nebo špatně zaostřená, protože je světla stále málo, a tak si telefony musí pomáhat umělou inteligencí. Jenže, tím trpí i vizuální stránka displeje. Hrubší rastr nad selfie s nižším rozlišením lze na displeji snadno vidět, což telefonům na atraktivitě moc nepřidává.



Zvyknete si na to, ale rastr selfie pod displejem je stále hodně vidět. Stávající technologie má od dokonalosti daleko, přesto to vypadá, že se v této oblasti už pár let neodehrál žádný výrazný vývoj, a to ani u Samsungu

U Applu se očekával přechod na Face ID pod displejem hned poté, co iPhony 14 dostaly Dynamic Island. Jenže, Face ID potřebuje infračervený snímač a přijímač, které je pomocí současných technologií hodně složité dostat pod displej. I díky dříve zmiňovaným nedostatkům běžných selfie kamer se přechod odkládá na neurčito. Apple navíc nemá dva spolehlivé dodavatele, kteří by byli schopni dodat potřebnou kvalitu „podle Apple standardů“.

Lídrem trhu je v současné době Samsung, ale ani ten se svým řešením mimo řadu Galaxy Z Fold nijak nechlubí. Jihokorejci však přesto ve spolupráci s kanadskou firmou OTI Lumionics chystají vylepšení v podobě „neviditelné“ selfie v displeji. V případě infračervených paprsků však stále hrozí difrakce paprsků, a tak je Face ID prozatím vyloučený ze hry. LG zatím podobnou technologii popisuje jen na několika patentech, čínské BOE zatím nemá co nabídnout. Připravte se na to, že v dohledné době bude Dynamic Island i nadále charakteristickým prvkem iPhonů.

Zdroj: TheElec