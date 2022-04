E-ink tablety budou čím dál běžnější. Třetí generace barevného displeje výrazně zrychlila překreslování

Společnost E Ink, která je průkopníkem stejně označovaných displejů na bázi elektronického inkoustu, dnes oznámila novou generaci barevného displeje E Ink Gallery 3. Ten by měl být prvním krokem na cestě za tablety, které budou, snad již v blízké budoucnosti, osazeny panely s barevným elektronickým inkoustem.

Barevné E-Ink panely se velmi pomalu prosazují mezi čtečkami knih, ovšem ani současná technologie Kaleido od E Inku nasazená ve čtečkách PocketBook Color, není všehoschopná. Jedná se totiž o černobílý E-Ink displej s barevným filtrem. Výsledkem je nízké rozlišení a také vybledlé barvy viditelné jen při podsvětleném displeji.

Tam, kde technologie Kaleido (aktuálně už ve třetí generaci) končí, navazují displeje Gallery 3. V prvé řadě zvyšují obrazovou jemnost ze 150 na 300 dpi, velkým bonusem je i podpora více barevných odstínů. Místo původních 4 096 barev udává výrobce podporu přes 50 tisíc barevných odstínů. A to je dost velký technologický skok, který můžeme srovnat snad jen s postupným vývojem barevných LCD displejů pro telefony na přelomu milénia.



Na světě jsou už dokonce funkční prototypy skládacích barevných E Ink displejů... (Obr.: Businesswire)

Pro jejich vychutnání navíc není třeba žádné podsvětlení, byť podle tiskové zprávy má mít displej jakousi osvětlovací vrstvu diod nad displejem, kterou bude používat pro odfiltrování modrého světla. Jak konkrétně mechanismus funguje, však výrobce blíže nevysvětluje.

Výrazně rychlejší překreslování

Už předchozí generace displejů E Ink Gallery vypadaly více než slibně, ovšem do žádného komerčního zařízení se nikdy nedostaly. Schválně, bavilo by vás čekat 10 vteřin na kompletní překreslení obrazovky? Třetí generace překreslovací čas stlačila na jeden a půl vteřiny, tedy pokud preferujete kvalitu nad kvantitou. Pokud je pro vás důležitější rychlost, je zde ještě zrychlený režim 350ms, který překreslí stránku za třetinu vteřiny, a to trochu na úkor grafické kvality.

To je samozřejmě ještě stále žalostně málo, protože běžné telefony z LCD displeji dnes dokáží překreslit obraz minimálně 60× za minutu. Z pohledu vývoje displejů s elektronickým inkoustem se však jedná o masivní nárust rychlosti překreslování. A tak se už pomalu otevírají brány pro budoucí E-Ink tablety, které budou těžit z displejů, které mají minimální spotřebu, a jsou navíc šetrnější pro lidské oko.

Prototyp barevného rolovacího E Ink displeje v akci:

Velký potenciál v segmentu mobilních zařízení ostatně vidí i firma E Ink, která na videích ukázala prototyp rolovacího a skládacího barevného displeje s elektronickým inkoustem. A díky rychlejšímu překreslování se těmto displejům konečně otevírají dveře k výraznější expanzi do světa. Nejdříve se zřejmě začne u čteček elektronických knih, ještě letos by mohl PocketBook ukázat svou představu o tom, k čemu u u svých čteček tento displej vlastně využijete.

Tablety ještě čeká trnitá cesta, ale směr vývoje je správný. E-Ink displeje budou potřebovat ještě rychlejší překreslování, pokud však výrobce zachová velké mezigenerační „skoky“, kýžený tabletový displej by mohl být již za pár let realitou.

Skládat se budou, nejen Samsungy, ale i E Ink displeje:

Zdroj Businesswire