E-inkový kryt pro iPhone 16 vyobrazí na zádech fotku nebo palubní lístek. Vystačí si s energií z telefonu

Zadní kryt telefonů obsahuje fotoaparáty a spoustu nevyužitého místa. Kryt Digital Canvas Case určený pro řadu iPhonů 16 tak přidává E-Ink displej, jehož obsah kdykoliv změníte z mobilní aplikace. A v tom, co si zde zobrazíte, se meze nekladou. Může to být palubní letenka, logo nebo třeba fotografie manželky či dětí.



E-ink displej vdechne unikátní podobu jinak nutnému černému ochrannému krytu pro iPhone 16

Jinak nenápadný černý kryt si můžete vylepšit fotografií nebo vybranou grafikou. Konkrétně máte k dispozici 3,7" displej s elektronickým inkoustem, který barvy mícha ze čtyř základních odstínů (azurová, žlutá, purpurová a černá). Díky určitým limitacím této technologie se však u modré a černé nedaří docílit stoprocentní barevné reprodukce.

Energie z iPhonu bez kabelu

Kryt nepotřebuje žádné nabíjení, energii potřebnou při překreslení (trvá do 15 sekund) si bere z NFC. Displej nemá podsvícení, takže zobrazené fotky ve tmě neuvidíte. Displej pak zobrazí to, co do něj pošlete z mobilní aplikace Tizag.

Obrázky doplníte různými nálepkami a filtry. Samotný kryt má základní odolnost vůči pádům a škrábancům, boční tlačítka jsou kovová a nechybí ani zdířka pro provléknutí poutka. Samotný displej však samozřejmě není voděodolný, a tak může při běžném používání iPhonu přijít k úhoně. Kvůli jeho tloušťce však musíte oželet i bezdrátové nabíjení.

Kryt k iPhonu s E-ink displejem:

V Česku seženete obdobné kryty pro vybrané modely řad iPhone 14 a iPhone 15. Než se však v běžné prodejní síti začnou nabízet i pro iPhony 16, zřejmě to ještě nějakou dobu potrvá.

Zdroj: Tizag