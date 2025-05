Ed Sheeran má úctyhodnou sbírku mobilů, zahrály si ve videoklipu ke skladbě Old Phone. Poznáte je všechny?

Telefon, to je fenomén moderní doby. A právě na toto téma vznikla skladba Old Phone, která je tak trochu „mezioborová". Světoznámý písničkář Ed Sheeran hraje na nostalgickou notu, a má v mnohém pravdu. Ve starých telefonech se totiž ukrývají mnohdy zapomenuté konverzace a poklady, které dnes není jen tak jednoduché přenést do novějších zařízení. Třeba kvůli nekompatibilním technologiím, chybějícím datovým kabelům s obstarožními konektory nebo kvůli staré baterii, na kterou už telefon nenaběhne. A nová, samozřejmě neoriginální, nemusí být ještě stále k dostání.



Ve videoklipu ke skladbě Old Phone si zahrálo hned několik telefonů. Poznáte je (i bez log značek) všechny?

V šuplících se nám i vám jistě válejí staré telefony, v nichž mohou být hodně staré fotografie, textové zprávy s lidmi, kteří už na světě možná nejsou, a další „poklady", na které jste už možná zapomněli. Pokud si z videoklipu níže něco odnášíme, je to minimálně odkaz toho, že se s telefony pojí kus historie, na kterou bychom neměli jen tak zapomenout.

Videoklip ke skladbě Old Phone:

Ve videoklipu se Ed Sheeran pochlubil i svými starými telefony, a je jich skutečně velká sbírka. Samozřejmě ze všech pečlivě odstranil loga a na displeje přidal texty z písně, přičemž na displejích okolních telefonů ukazuje kus své osobní historie.

Ve videoklipu výše si zahrály minimálně tyto telefony:

LG G3

Galaxy S III

iPhone 6

Huawei U8800

Samsung Star

Motorola RAZR XT910

a další...

U některých z dalších je vidět jen jejich kousek, což identifikaci značně ztěžuje. Najdete a poznáte je všechny?