Jak používat eDoklady na iPhonu. Přehledný návod pro iOS

Používání aplikace eDoklady je jednoduché. Když ji jednou nastavíte, prokázání se dokladem je už jen otázka několika kliknutí. Poradíme, jak s eDoklady pracovat na iPhonu.

1. Stáhněte si aplikaci eDoklady

Najděte aplikaci v App Storu, případně použijte přímý odkaz, nebo namiřte fotoaparát iPhonu na tento QR kód:

Aplikace vyžaduje minimálně iOS verze 15. To znamená, že se dá používat na iPhonech od modelu 6s z roku 2015 a novějších.

Dejte si pozor, abyste místo eDokladů omylem nestáhli aplikaci eObčanka. Slouží k jinému účelu.



Pozor na správnou aplikaci. Potřebujete eDoklady. Vysoká oblíbenost eObčanky ukazuje, že se lidé často pletou

2. Registrace do eDokladů

Abyste si do iPhonu mohli přidat občanku, musíte státu prokázat, že jste to vy. Používá se k tomu Identita občana, kterou musíte mít aktivní. Stačí k tomu ale vlastnictví bankovního účtu, případně můžete použít další z mnoha metod ověření, které splňují úroveň Značná, viz www.identitaobcana.cz. Kvůli tomuto požadavku zde nestačí třeba pouze jméno a heslo do datové schránky.

Jestli ještě nemáte aplikaci Mobilní klíč eGovernmentu, vyplatí se ji nainstalovat a nastavit (odkaz do App Store). Nejen kvůli eDokladům, kde ji můžete použít pro přidání průkazů, ale všude, když se budete potřebovat prokázat vůči státním online službám. Může jít o Portál občana, Datové schránky… potom stačí v Mobilním klíči vyfotit QR kód a web vás pustí dál.



Aplikace Mobilní klíč eGovernmentu se hodí při přihlašování ke státním online službám

Zprovoznění Mobilního klíče eGovernmentu je ale mimo téma tohoto článku. Podrobnosti najdete na webu Identita občana.

Spusťte eDoklady, klikněte na tlačítko, vyberte si způsob přihlášení k Identitě občana a projděte přihlašovacím procesem.

IPhone vás vyzve k zadání PINu, kterým budete eDoklady otevírat, a rovnou nabídne využít biometrické přihlašování pomocí Face ID, nebo otiskem prstu.

3. Doklady v aplikaci

Aplikace eDoklady začíná jen s občanským průkazem. Na úvodním displeji, případně pod záložkou Doklady uvidíte jeho obrys s číslem (obrázky v tomto článku jsme retušovali, na nich tyto identifikační znaky nenajdete).



Úvodní stránka aplikace. Běžně ji vlastně ani neuvidíte, po biometrickém přihlášení pomocí Face ID se rovnou ukážou uložené doklady

Kliknutím na doklad si můžete prohlédnout všechny uložené údaje, které jsou stejné jako u fyzické občanky. Je tady také vaše fotografie pořízená při vydání průkazu, případně i podpis, kterým jste se tenkrát podepsali na tabletu.



Údaje v uloženém dokladu

Tip: Jakoukoli položku můžete kliknutím zkopírovat do schránky. To se může hodit, ať někam budete muset doplňovat číslo občanky nebo informace o jejím vydání.

V jednom telefonu může mít uložené doklady pouze jedna osoba, nemůžete si třeba proto přidat doklad dětí nebo partnera. A jedna osoba může mít své doklady nanejvýš ve dvou telefonech.

Registraci dokladů v telefonu zrušíte v sekci Profil > Zrušit registraci zařízení. Případně můžete k odpojení použít také webový Portál občana (Profil > správa eDokladů).



Registraci dokladu v telefonu zrušíte v nabídce Profil

4. Prokazování se iPhonem s eDoklady

Když chcete předložit občanský průkaz v eDokladech ke kontrole, stiskněte zvýrazněné tlačítko Prokázat se.

Na displeji se ukáže velký, složitý QR kód, který ukažte ověřovateli. Ten ho načte do svého telefonu také prostřednictvím eDokladů. Pro zobrazení a čtení totiž slouží stejná aplikace.



Při požadavku na předložení dokladu stisknete tlačítko Prokázat se a druhému telefonu ukážete takový QR kód

QR kód ale ještě neobsahuje předávané informace z dokladu. Slouží jen pro zahájení komunikace mezi telefony, která posléze proběhne přes Bluetooth. V první fázi na svém telefonu uvidíte, jaké údaje si druhá strana vyžádala. Předají se teprve po vašem potvrzení.

Jak vypadá kontrola eDokladů Tímto způsobem probíhá proces ověření po oskenování QR kódu a zahájení spojení přes Bluetooth, Na vašem telefonu (vpravo) uvidíte, kdo vyžaduje ověření a jaké údaje požaduje. V tomto případě jde jen o ověření věku 18 let: Odeslání musíte potvrdit, následně proběhne komunikace mezi oběma telefony: Ověřovatel (vlevo) v tomto případě uvidí pouze fotografii a informaci, že vám už bylo osmnáct:

Jedna z výhod eDokladů oproti fyzickému průkazu je předávání pouze informací, které jsou potřeba. Například při ověření věku nemusí nikdo znát vaše jméno nebo bydliště. V aplikaci proto pro ověřovatele existuje profil, kterým si vyžádá jen fotografii a informaci, zda jste už překročili požadovanou hranici. Neuvidí ani datum narození. Povinně se vždy posílá akorát fotografie, podle které ověřovatel posoudí, že mu předkládáte svůj vlastní doklad.

Úspěšná i neúspěšná ověření se mohou ukládat v sekci Profil > Historie prokazování. Najdete zde jednotlivé případy se všemi informacemi, které jste druhé straně předali.

5. Vyzkoušejte si ověření v eDokladech

Stejná aplikace slouží pro ukazování dokladů i pro jejich ověřování. Můžete si proto vyzkoušet, jak to probíhá z pohledu toho, kdo ověřuje. Je jen potřeba jednoduchá registrace ověřovatele v sekci Profil > Zkontrolovat cizí doklad. Stačí stisknout jedno tlačítko.

Potom na stejném místě v aplikaci vyberete požadovanou akci: například Kontrolu věku 18 let, Ověření totožnosti, Kontrolu dokladu… Fotoaparát namíříte na QR ověřované osoby, ta potvrdí předání informací a posléze je uvidíte ve svém telefonu.

6. Kde hledat pomoc s eDoklady

Na webu edoklady.gov.cz najdete přehledné a srozumitelné informace včetně třeba odpovědí na nejčastější otázky. Nebo Uživatelské příručky.