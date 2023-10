eDoklady. To je nový název pro občanku v mobilu. Platit začne od ledna 2024

Digitalizace Česka postoupí od 1. ledna 2024 do nové etapy. Začne fungovat mobilní aplikace eDoklady, která dostane (v první fázi pouze) občanský průkaz do mobilního telefonu. Na tiskové konferenci státní agentury DIA to uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš.



Takhle bude vypadat občanka v mobilu, první z dokladů digitalizovaný v aplikaci eDoklady

Rozhodně to neznamená, že by od Nového roku přestaly platit klasické občanky ve formě plastových kartiček. Aplikace ve smartphonu (pro Android a iOS) bude pouze její alternativou. Navíc bude ještě nějakou dobu trvat, než osobní identifikaci předloženou v mobilu budou uznávat všechny státní i samosprávní instituce.



Data půjde jednoduše exportovat do mobilní aplikace

Hned od začátku ledna začnou aplikaci eDoklady uznávat vybrané úřady státní správy, například Český telekomunikační úřad. S tím ale běžný občan, pokud zrovna nepodává stížnost na svého operátora, běžně do styku nepřichází. Mnohem důležitější bude akceptace eDokladů třeba ze strany Policie České republiky, ke které dojde od 1. července 2024. V této době by měly být na předkládání eDokladů připraveny i pro občana „důležitější“ úřady, jako finanční, živnostenské, krajské úřady, úřady práce, správa sociálního zabezpečení atd.

Po roce 2026 i v EU

Aplikace eDoklady bude v první fázi obsahovat digitalizovaný občanský průkaz. Do budoucna se počítá ale i se zahrnutím dalších osobních dokladů. Aplikace je navíc připravována tak, aby po zavedení sjednoceného digitálního dokumentu na úrovni Evropské unie (tzv. eWallet) byla snadno modifikovatelná na evropský standard a následně uznávána i v dalších členských státech. K tomu dojde ale nejdříve až v roce 2026.



Takto budou vypadat eDoklady na straně úřadů a institucí, které budou používat desktopové rozložení

eDoklady budou fungovat jako každá jiná mobilní aplikace, kterou stáhnete ze svého marketu (App Store pro iPhony, Google Play pro Androidy), na začátku se zaregistrujete a potom už normálně používáte. Podmínkou bude založená Identita občana, s níž budou eDoklady provázány.



Pro kontrolu věku nebude třeba ukazovat jiné nesouvisející údaje, například adresu bydliště

Výhodou občanky v mobilu proti klasické kartičce bude možnost vybrat si, které údaje chcete při kontrole sdělit. Například obsluze v baru není nic po tom, kdy přesně jste se narodili, stačí potvrzení, že jste plnoletí. Veškerá osobní data budou bezpečně chráněna a do aplikace se budete přihlašovat pomocí biometrických údajů, které běžně dnešní smartphony poskytují – otisk prstu, sken obličeje. Při ztrátě nebo odcizení telefonu půjde aplikaci na dálku deaktivovat odpojením od Identity občana.