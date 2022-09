EK od výrobců elektroniky požaduje delší dostupnost součástek a baterie s pomalejším úbytkem kapacity

Evropská komise chce v rámci návrhu chystané regulace mobilních zařízení na starém kontinentu výrazněji zlepšit udržitelnost smartphonů a tabletů. Poslední detaily do návrhu regulace přibyly společně se startem čtyřtýdenního období, v průběhu kterého je možné k návrhu přidávat zpětnou vazbu (tj. až do 28. září). Nově stanovaná pravidla mají vstoupit v platnost v posledním čtvrtletí letošního roku, a dá se předpokládat, že budou mít výrobci na jejich splnění určitou překlenovací dobu, zřejmě 12 měsíců. O co se tedy jedná konkrétně?

Primárním důvodem pro nová pravidla je ekologie. Podle vyjádření Evropské komise většina uživatelů mění telefony a tablety předčasně, nepoužívaná zařízení se pak nedostávají k jiným uživatelům v rámci trhu s použitými smartphony, ani nedochází k jejich recyklaci. Většinou končí v šuplíku, a místo druhotné suroviny v podobě recyklátu, je třeba surovinu kompletně vytěžit ze země.

Cílem Evropské komise je prodloužit životní cyklus smartphonů na pět let (ze současných cca dvou až tří let). Pokud se to podaří, bude to podle EK stejné, jako kdyby z cest zmizelo 5 milionů aut! Nejvýraznější novinkou celého návrhu pro výrobce a prodejce telefonů je zavedení statusu „profesionálního servisu“, který má být k dispozici pět let poté, co telefon zmizí z trhu. Tyto servisní firmy mají mít přístup ke klíčovým součástkám, jako jsou baterie, displeje, fotoaparáty, nabíjecí porty, mikrofony, reproduktory, tlačítky a panty (v případě skládaček). Systémy pro registraci a obdržení součástek mají být velmi jednoduché.

Baterie? Vyměnitelné nebo kvalitnější

Pro všechny základní výměny komponent musí být k dispozici jednoznačné instrukce, a to až po dobu sedmi let od okamžiku, kdy se telefony přestanou prodávat. Součástí příruček mají být i detailní informace o desce, schématech zapojení a včetně pohledů z různých stran. Nedílnou součástí musí být i přístup k softwaru, který umožňuje autorizovat jinak „uzamčené“ komponenty. To je případ zejména Applu, Googlu a několika dalších výrobců.

U baterií mají výrobci na výběr. Buď znovu zavedou telefony s vyměnitelnými bateriemi a odnímatelnými kryty, nebo musí baterie splňovat minimální požadavky. Po 500 nabíjecích cyklech nesmí jejich kapacita poklesnou pod 83 procent, po 1 000 cyklech musí být jejich zbývající kapacita alespoň na metě 80 procent. iPhony mají konkrétně po 500 nabíjecích cyklech minimálně 80% kapacitu baterie, takže má i jablečný gigant co dohánět...

Udržitelnost se však týká i bezpečnosti a spolehlivost softwaru. Výrobci budou muset v EU nabídnout minimálně pět let bezpečnostních aktualizací a tzv. „funkční“ updaty minimálně po dobu dvou let. V obou případech musí aktualizace na telefon dorazit do dvou až čtyř měsíců od uvedení bezpečnostní záplaty či nové verze systému, to může mezi Android výrobci způsobit doslova paniku.

Už tak nebudou výrobci zrovna dvakrát nadšení z toho, že musí udržovat skladem komponenty pro starší telefony. A čím více modelů v portfoliu, tím větší to bude logistický problém. Výrobci se však teď začínají ozývat s tím, že dostat servisní manuály do rukou běžných uživatelů či poloprofesionálů není úplně dobrý nápad. Podle Xiaomi je třeba oficiální servis, protože jinak může při neodborných opravách potenciálně dojít k možné újmě na kvalitě a bezpečnosti telefonu.

Jenže pokud k tomu ještě připočteme finanční náročnost na udržování součástek a cenu za nutný softwarový vývoj, dá se očekávat, že by na to mohly ceny telefonů reagovat zvýšením. A nemluvíme o povinném zavedení USB-C, z něhož nebude mít radost Apple. Pro menší výrobce to navíc může být signál k tomu Evropu úplně opustit, kvůli malým prodejům se jim nutné investice do udržování skladů se součástkami a do softwarové podpory prostě nevyplatí.

Via: arstechnica