Sdílení sítí mezi O2 a T-Mobilem může omezit hospodářskou soutěž, zjistila EK. Operátoři chtějí obavy rozptýlit

Už pět let se Evropská komise (EK) zabývá problematikou sdílení mobilních sítí v České republice. Sdílící subjekty T-Mobile a O2 (resp. sesterská firma provozující infrastrukturu CETIN) tvrdí, že je vše v pořádku, s tím ale nesouhlasí náš třetí operátor Vodafone, který podnět k prošetření EK poslal v roce 2016.

Komise od té doby prošetřuje, zda se sdílení sítí nemůže negativně projevovat na konkurenčním prostředí českého telekomunikačního trhu. V roce 2019 vyjádřila obavu, že by k narušování volné hospodářské soutěže skutečně docházet mohlo a zadala sdílejícím subjektům (T-Mobile, O2, CETIN) vypracovat seznam opatření, kterými by případným nesoutěžním důsledkům zabránili.

Předběžné analýzy vedou Komisi konkrétně k závěru, že vzhledem k tržním podmínkám v Česku by dohody o sdílení sítí mohly snížit motivaci T-Mobilu a O2 (resp. CETINu) investovat do síťové infrastruktury, což by mohlo vést i k menší soutěži na trhu velkoobchodních a maloobchodních telekomunikačních služeb.

Sdílející operátoři přišli s těmito návrhy (závazky):

modernizovat mobilní sítě zavedením vybavení rádiové přístupové sítě (RAN) s více standardy v určitých vrstvách rádiových frekvencí

stanovovat ceny investic a služeb poskytovaných ve sdílených částech sítě jménem druhého operátora nákladově

zlepšit smluvní ustanovení dohod o sdílení sítí s cílem omezit výměnu informací na minimum zcela nezbytné pro provoz sdílené sítě

ve vztahu k dohodě o službách mobilní sítě (dohoda mezi O2 a CETINem) provést opatření k zajištění toho, aby společnost CETIN účinně zabraňovala přelévání informací mezi T-Mobile a O2

Komise vyzvala k podání připomínek k závazkům, které si samy navrhly společnosti T-Mobile, O2 a CETIN, resp. jejich matky Deutsche Telekom a PPF. Očekává se, že se vyjádří zejména Vodafone, připomínku může ale poslat prakticky jakýkoli subjekt (například i menší čeští operátoři), který se sdílením sítí cítí dotčený.

S ohledem na všechny obdržené připomínky Komise poté přijme konečné stanovisko k otázce, zda návrhy dostatečně rozptýlily obavy z narušení hospodářské soutěže. V takovém případě je přijme za závazné a sdílející operátoři je budou muset dodržovat.

Navrhované závazky týkající se dohod o sdílení sítí mají zůstat v platnosti do 28. října 2033. Komise by jmenovala nezávislého správce, který by sledoval dodržování závazků všemi stranami. Pokud některá společnost tyto závazky nedodrží, může jí Komise uložit pokutu až do výše 10 % jejího celosvětového obratu a nemusí přitom prokazovat porušení antimonopolních pravidel EU.