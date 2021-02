Elon Musk chce konkurovat mobilním operátorům. Starlink nabídne hlasové služby

Společnost Starlink Elona Muska, která poskytuje připojení k internetu pomocí sítě satelitů, „poleze do zelí“ klasickým mobilním operátorům. Podle kanadského portálu The Globe And Mail má v plánu nabízet hlasové služby přes internet. Americkému telekomunikačnímu regulátorovi FCC měla podat žádost už začátkem února.

Služba bude založená na VoIP telefonii, která je závislá na internetovém pokytí. Právě to Starlink díky své satelitní síti může zajistit i v odlehlejších oblastech, kde klasičtí operátoři své základnové stanice zatím nemají a kam obvykle nevede ani optika. Starlink počítá se spoluprací s některým z existujících amerických VoIP poskytovalů, jehož platformu pro poskytování hlasových služeb by mohl využít.

Zatím má Starlink na oběžné dráze zhruba tisícovku z plánovaných 12 tisíc satelitů a poptávka po jeho službách satelitního internetu údajně stále roste. Na území Spojených států a Kanady má zhruba 10 tisíc zákazníků, další stovky čekají, až bude internet v jejich lokalitě dostupný. Rozšíření služeb o hlasové hovory zní jako logický doplněk portfolia.