Elon Musk věří, že by mozkové čipy mohly v budoucnosti nahradit chytré telefony

Technologický vizionář a zakladatel společnosti Neuralink Elon Musk věří, že v budoucnosti mobilní telefony zcela zmizí a nahradí je mozkové čipy. Ty by měly umožnit lidem ovládat svá zařízení pouhými myšlenkami. Podrobnosti přináší web Android Headlines.

Neuralink, který Musk založil v roce 2016, již implantoval čip do mozku prvního člověka. Zařízení velké zhruba jako mince má jemná „vlákna“, která se připojují k mozku. Firma se nyní připravuje na další klinické testy a hledá další účastníky, kteří budou moci ovládat počítač pouhými myšlenkami​.

Žádné telefony, jen Neuralinky

Musk se k tomuto tématu vyjádřil na sociální síti X (dříve známé jako Twitter), kde napsal: „V budoucnu nebudou žádné telefony, jen Neuralinky“. Komentář byl reakcí na obrázek vygenerovaný umělou inteligencí, který publikoval parodický účet Not Elon Musk.

Elon Musk na obrázku drží telefon a na jeho čele svítí složitá síť, která naznačuje pokročilou technologii mozkových implantátů. Snímek je doprovázen kontroverzní otázkou, zda by si lidé chtěli nechat implantovat čip do mozku, aby mohli ovládat své telefony pomocí myšlenek.

Musk věří, že tato technologie má potenciál zcela změnit způsob, jakým komunikujeme s našimi zařízeními, a přinést nové možnosti pro lidi s neurologickými poruchami. Budoucnost bez tradičních telefonů, kde by všechny funkce byly integrovány přímo do našich myslí, zní jako nápad ze sci-fi románu, ale Musk je přesvědčen, že je to směr, kterým se technologie budou vyvíjet.

Budoucnost, na kterou se máme těšit

Elon Musk očividně věří, že právě toto je budoucnost, na kterou bychom se měli těšit. Mozkové čipy se podle něj stanou normou. Reakce na první implantaci mozkového čipu lidskému příjemci však byly značně rozporuplné. Zatímco někteří lidé byli nadšení z potenciálu této technologie, jiní vyjadřovali své obavy týkající se bezpečnosti, soukromí a etických důsledků.

Reakce uživatelů na Muskův komentář na sociální síti X byly tradičně značně rozpolcené. Jeden z komentujících napsal: „Miluju tě, Elone. Ale brácho, ani náhodou si nedám implantovat něco do hlavy. To je pro mě rozhodně neakceptovatelné.“ Další uživatel reagoval slovy: „To bude divoké.“​

Zatím jediným člověkem s čipem Neuralink v mozku je Noland Arbaugh, který při nehodě před osmi lety ochrnul od pasu dolů. V lednu tohoto roku podstoupil operaci, při které mu byl implantován čip. Ve videu streamovaném Neuralinkem v březnu Arbaugh sdílel své zkušenosti a popisoval, jak mu technologie pomohla znovu se zapojit do aktivit, které má rád – například hraní šachů na počítači.

Navzdory rostoucí popularitě se Neuralink potýká s překážkami. Podle zprávy deníku New York Post podala bývalá specialistka na péči o zvířata Lindsay Short na firmu žalobu. Tvrdí, že jí při péči o zvířata neposkytli řádné ochranné pomůcky. Některá z těchto zvířat prý byla nositeli nebezpečného viru, který může u lidí způsobit vážné poškození mozku nebo dokonce smrt.