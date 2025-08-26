Elon Musk žaluje Apple a OpenAI za porušení antimonopolních pravidel. Nelíbí se mu propojení ChatGPT se Siri v iPhonech

Elon Musk a jeho společnost xAI podali žalobu proti Apple a OpenAI za údajné porušení antimonopolních pravidel týkající se iPhonů. Musk kritizuje loňskou dohodu mezi Apple a OpenAI, která umožnila integraci ChatGPT do hlasového asistenta Siri a vylepšila funkce pro psaní textů a práci s fotografiemi.
Elon Musk žaluje Apple a OpenAI. Primárně za nezákonnou exkluzivní dohodu při propojení Siri a ChatGPT
Problém podle Muska spočívá v tom, že tato dohoda, nejenže učinila z ChatGPT výchozího chatbota využívajícího generativní AI na iPhonech, ale také jediného dostupného. Musk se domnívá, že OpenAI tak získala exkluzivní přístup k miliardám potenciálních uživatelských dotazů.
Tato „nezákonná exkluzivní dohoda“ podle Muska omezuje konkurenční chatboty a brání uživatelům iPhonů v přístupu k nim. Současně poukazuje na to, že spolupráce Apple a OpenAI, oznámená v červnu 2024, přinesla „nepřijatelné narušení bezpečnosti“, v jehož rámci má OpenAI přístup k uživatelským datům z iPhonů. Ačkoliv Apple dříve prohlásil, že plánuje do iPhonů integrovat i další chatboty, od zahájení spolupráce s ChatGPT v prosinci loňského roku k žádnému dalšímu oznámení nedošlo. A nikam zatím nevedlo ani oťukávání Gemini. OpenAI tak podle obžaloby získala nezákonné monopolní postavení na trhu s AI chatboty.
Další obvinění proti Applu
Žaloba také obviňuje Apple z manipulace s výsledky vyhledávání v App Storu (ve prospěch OpenAI) a záměrného zdržování aktualizací aplikací, zejména u Muskova chatbota Grok. Tímto chováním Apple údajně chrání svůj „monopol“ a brání tím v rozvoji takzvaných superaplikací, které by mohly ohrozit zisky z jeho služeb. Muskovi v tomto sporu může pomoci i dřívější žaloba amerického ministerstva spravedlnosti proti Applu, která používá podobnou argumentaci.
Elon Musk do žaloby zakomponoval žebříčky stahování aplikací X a Grok ve svých odpovídajících kategoriích. V sekci „Musíte mít“ se ale žádná tato aplikace už neobjevila (ani konkurenční AI chatboti), ale jsou zde aplikace, které s jinak umístily až za aplikacemi X a Grok
Elon Musk tak do sporu se svým dřívějším dlouhodobým partnerem Samem Altmanem (výkonný ředitel OpenAI) zatáhl také Apple. Musk jako spoluzakladatel OpenAI (2015) opustil firmu v roce 2018 po neshodách s Altmanem. Ten jej nedávno obvinil z manipulace s příspěvky na platformě X s cílem zvýšit jejich publicitu. OpenAI na žalobu reagovalo ústy svého tiskovému mluvčího, která je podle něj „V souladu s pokračujícím obtěžování ze strana pana Muska“.
Musk má napjatý vztah i s Applem, dříve kritizoval např. 30% provize z digitálních nákupů v App Storu. Ačkoliv neshody ohledně údajného odstranění Twitteru (dnes sociální síť X) z App Storu Musk s Timem Cookem před lety rychle urovnali, v listopadu 2023 byl Apple jedním z několika málo inzerentů, kteří se z platformy X dočasně stáhli. Dnes sice na X Apple stále inzeruje, určité neshody však stále zůstávají na pozadí. V aktuální žalobě Musk dokonce uvádí, že firmy OpenAI a Apple používaly platformu X také k šíření dezinformací o svém protisoutěžním chování.
Musk obě firmy žaluje o miliardy dolarů, navíc se očekává, že rozhodnutí tohoto soudního sporu konečně ukáže, jak definovat trh pro mobilní umělou inteligenci. Nikdo totiž zatím neví, kde má umělá inteligence antimonopolní hranice. To, co se může zdát jako monopol, může jiným připadat jako čistě byznysové rozhodnutí v běžném tržním prostředí.