EMUI 11 dostávají i poslední telefony Huawei s Googlem. O podporu nepřijdou

Huawei pokračuje v aktualizaci svých zařízení na novou verzi prostředí EMUI 11 a drží se přitom dříve stanoveného harmonogramu. Podle plánu tak v březnu obdrží update předloňské vlajkové telefony Huawei P30 a Huawei P30 Pro, které jsou zároveň poslední modely Huawei, jež obsahují služby i aplikace Googlu. Ty jim zůstanou i po provedení aktualizace na EMUI 11.

Zatím poslední verze EMUI 11 přináší do telefonů nové motivy Always on displeje, vylepšuje práci s více okny, umí skenovat text z obrázků a přináší i další drobnější novinky. Podrobněji jsme nadstavbu popsali v samostatném článku.

Aktualizace je nabízena přednostně skrze aplikaci Podpora pod nabídkou „Může se vám hodit“. Uvolnění EMUI 11 pro všechny majitele modelů Huawei P30 a Huawei P30 Pro proběhne během následujících týdnů. Během března a dubna se updatu na EMUI 11 dočkají ještě modely Huawei Mate 20 Pro a Huawei Nova 5T.

Podívejte se, jak vypadá nová nadstavba EMUI 11: