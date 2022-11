Energie z běžné chůze. Stačí se projít po chytrém chodníku a nabít si telefon

Ve Velké Británii existuje zajímavý chodník Pavegen Energy Walkway, který se nachází v městě Telford, jenž se nachází v hrabství Shropshire. Na chodníku je zajímavé zejména to, že pouhou chůzí na něm vzniká elektrická energie, kterou je možné využít pro nabíjení smartphonů přes porty, které jsou umístěny na nedalekých lavičkách. Součástí celé instalace je i solárně poháněný displej, který ukazuje, kolik energie se chůzí po chodníku podařilo „vyrobit“.

Běžně bychom tyto technologické vymoženosti čekali v hlavním městě, ovšem Telford je jen malé městečko poblíž Birminghamu ve střední Anglii. Vznikl v rámci iniciativy bojující proti klimatickým změnám, jeho dodání obstarala firma Pavegen, která už ve 36 zemích světa nainstalovala více než 200 podobných „chytrých“ chodníků.



Chodník v britském Telfordu, který přeměňuje kinetickou energii na energii elektrickou. Z blízké lavičky si můžete dobít svůj telefon

Jak to celé funguje? Chodník je vyroben z gumových trojúhelníků, které jsou propojeny ocelovými spojkami. Prvky tohoto umělého chodníku přeměňují kinetickou energii kroků na energii (až 2,1 W/h), která se ukládá do lithiové baterie. Ta posléze může sloužit k nabíjení nebo k pohánění dalších elektrických zařízení, např. displejů, žárovek, různých interaktivních instalací, apod. V současné době si tak v Telfordu můžete nabít telefony, a to díky lidem, kteří přes chodník projdou, přeběhnou nebo na něm poskakují. Chodník by měl navíc bez problémů fungovat i tuhé zimě.

Jak funguje chytrý chodník Pavegen:

Celý projekt s ekologickým podtextem samozřejmě neřeší žádný problém, ale má sloužit spíše jako základ pro diskusi o klimatických změnách či jako technologická inspirace do budoucna. V ideálním případě by tyto chodníky měly být instalovány v místech s velkým pohybem osob, což by umožnilo levnou a udržitelnou výrobu elektřiny.

Zdroj: Telford