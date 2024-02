Tak levné véčko zatím nikdo jiný neumí. Energizer to zvládne za 13 tisíc a k tomu má cihlu s obří baterií 28 000 mAh

Tloušťka téměř tři centimetry, robustní provedení, které má od současného trendu zeštíhlování povážlivě daleko. To je smartphone Energizer HardCase P28K, který obsahuje baterii o rekordní kapacitě 28 000 mAh! Vznikl pod taktovou firmy Avenir Telecom, která licenčně vyrábí smartphony s logem giganta tužkových baterií. Před čtyřmi lety však byl podobně vypadající telefon s 18 000mAh baterií úplným propadákem, a jeho vstup na trh byl nakonec zrušen. Co se za pět let změnilo k lepšímu?



Displej má úhlopříčku 6,78" a rozlišení Full HD+. Z čelní strany se jedná o běžný robustní telefonu se zvýšenou odolností IP69

Rozhodně ne design, na druhou stranu, s tak velkou baterií toho asi moc jiného nešlo vymyslet. Telefon se pyšní zvýšenou odolností IP69 a taktéž zabudovanou powerbankou, ke které se nějak přichomýtl i displej a telefonní funkce. Samotná baterie o kapacitě 28 000 mAh umožní, abyste mohli s telefonem nepřetržitě volat po dobu 122 hodin, tedy více než 5 dní nonstop.

V pohotovostním režimu v laboratorních podmínkách byl baterii naměřený čas 2 252 hodin, takže telefon s ní vydrží na příjmu až 94 dní! V praxi jsou čísla samozřejmě nadsazená, v reálu telefon používáte, takže baterie vydrží výrazně méně. Jenže, u klasických telefonů řešíme často jednodenní výdrž s několika hodinami navíc, u Energizeru se výdrž měří ve všech případech na dny. V tomto případě má být až sedmidenní.



Smartphone s 28 000mAh baterií váží 570 gramů a má tloušťku téměř 3 cm. Bohužel však nepodporuje 5G sítí a nevěštíme mu moc lákavou budoucnost. Třeba proto, že se do prodeje dostane až v říjnu...

Máte to ale i stinnou stránku. Už zmiňovanou tloušťku 27,8 mm nebo hmotnost 570 gramů. V obou případech si stačí jen představit více než tři iPhony 15 položené na sobě. Baterii můžete dobít přes kabel až 33 Watty, ovšem výrobce (raději) neuvádí, jak dlouho trvá nabíjení z nuly na sto. A my si ani netroufáme odhadovat, tohle potrvá hodně dlouho...

Jak se dalo očekávat, zbylá hardwarová telefonu zůstala za očekáváním. Novinka postrádá podporu 5G, výkon zajišťuje Mediatek G99 (MT6789) s 8GB RAM a 256GB pamětí. 6,78" displej využívá rozlišení Full HD+, na zádech čekají tři fotoaparáty (64 + 20 + 2 Mpx). Uvnitř telefonu běží Android 14. A cena? Podle informací od výrobce má telefon v Evropě stát 249 EUR, což dělá zhruba 6 300 Kč. Případně zájemce však zklameme velkým prostojem od oznámení až po uvedení na trh. K prvním uživatelům se telefon dostane až v říjnu, tedy pokud Energizer telefon nezruší, stejně jako jeho pět let starý předchůdce...

Levné skládací véčko

O měsíc později, tedy až v listopadu, plánuje Energizer pustit na trh svou první skládačku. Energizer Ultimate U660S je skládací véčko ve stylu první generace skládacího Flipu od Samsungu. A to lze poznat podle mezery v zavřeném stavu mezi oběma díly poblíž pantu. Véčko vyrobené z recyklovaného plastu nabídne 6,67" AMOLED displej s rozlišením Full HD+, jehož součástí je průstřel pro 25Mpx selfie. Na vnější straně jsou připraveny další dva fotoaparáty s rozlišením 64 a 8 Mpx, a také malý informační displej.



Prototyp véčka od Energizeru zatím nebylo možné zapnout

I u tohoto véčka se budete muset obejít bez podpory 5G, výkon totiž opět zajišťuje Mediatek Helio G99, a to s 12GB RAM a 256GB pamětí (bez podpory microSD kare). Baterie bude mít kapacitu 3 600 mAh, čtečka je umístěna v bočním tlačítku, v telefonu bude připraven Android 14. A cena? V Evropě má véčko stát 12 500 Kč. Jenže v listopadu už se mohou na podobnou cenu dostat starší skládačky renomovaných značek s podporou 5G, větším výkonem a kvalitnějšími fotoaparáty a softwarem, a ani avizovaná tříletá softwarová podpora to zřejmě nezachrání.