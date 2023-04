Epic byl první, ale ze spárů Googlu a Applu se nechce vyvázat sám. Podobnou strategii má i Pokémon Go

Společnost Epic Games stojící za hrou Fortnite, byla prvním z rebelů, jimž se nechtělo platit povinné „desátky“ Googlu a Applu z každého in-game nákupu. Kdyby se jednalo alespoň o deset procent... ve skutečnosti firma z každého nákupu americkým gigantům musela odvést téměř třetinu, což se Epicu tuze nelíbilo. A tak do hry přidal možnost alternativních platebních systémů. Firma začala aplikační obchody obcházet, a tak přišly zákazy. Fortnite zmizel z App Storu i z Google Play, a Epic se s nimi začal soudit. A prohrál.

Dnes je situace taková, že si Fortnite na iOS zahrajete pouze přes prohlížeč Safari, a na Androidu si musíte instalátor Fortnite stáhnout z webu vývojářů a aplikaci nainstalovat ručně. Epic soudní spor o návrat do aplikačních obchodů prohrál, což bylo velké vítězství gigantů Apple a Google, které mělo další podobné „rebely“ od podobných praktik odradit. Jenže, do hry vstupuje další velký mobilní herní gigant - hra Pokémon Go.



Pokémon Go je další mobilní hrou, která už nechce platit poplatky Googlu a Applu z každého in-game nákupu. Webstore však může znamenat, že hra zmizí z Google Play i AppStoru, protože obchází základní platební formát obou aplikačních obchodů

Jistě, Pokémon Go už nemá takovou slávu a sílu jako před lety, i tak se však stále jedná o jednu z mála populárních her pro rozšířenou realitu, která přežila až do dnešních dní. Vývojáři v nedávné době zdražili cenu Remote Raid Passu, což je položka, díky které se můžete účastnit raidů na pokémony bez toho, abyste vůbec vytáhli paty z domu. A to znamená, že firma hledá nové možnosti, jak přijít ke ztraceným penězům. A právě díky tomu vznikl nový webový obchod Pokémon Go.

Vývojáři jsou však doslova na hraně všech možných pravidel, protože se opakuje scénář o obcházení hlavních aplikačních obchodů pro Android a iOS. Připomeňme, že Pokémon GO je ryze mobilní hra, ve které si můžete herní obsah koupit přímo za skutečné peníze nebo za zlaté mince PokéCoins, za které zaplatíte reálnými penězi. A právě mince jsou hlavním obsahem webstoru, který vývojářské studio Niantic propaguje v nově rozesílaném newsletteru jako „nejlepší místo pro koupi mincí“.

Provize jsou stále vysoké

Webový obchod pro nákup mincí v Česku sice zatím nefunguje, ovšem zprávy ze zahraničí naznačují, že ceny budou hodně podobné, jako na mobilních platformách. Jenže k tomu dostanete zdarma mince navíc, a vývojářům půjde do kapsy celá částka. Google a Apple tak „ostrouhají“ a přijdou o všechno. Tedy, pokud se nevzbouří a neodstraní hru ze svých aplikačních obchodů.

Co má situace studia Epic Games společného s Nianticem? Neochotu vývojářů mobilních her platit zbytečné poplatky mobilním gigantům „za nic“. Obě firmy se sice vymlouvají na to, že prostředky investují do „vylepšení infrastruktury a zajištění bezpečnosti“, procenta jsou však stále vysoká. Myslí si to i vývojáři, jenže navenek to vyjádří málokdo. A pokud se k hazardnímu kroku odhodlal už i Pokémon Go, jehož počátky sahají přímo do firmy Google, mohlo by to brzy spustit doslova lavinu.

Připravte se tedy na to, že vaše oblíbené hry v mobilních obchodech už brzy nemusí být k dispozici. Pokud budou chtít využívat své vlastní platební systémy (a nedají Googlu a Applu patřičný podíl), z obchodů nenávratně zmizí. Vývojáři na tom vydělají, ale na úkor uživatelů, kteří mohou mít při stahování z webu problém odlišit skutečný a podstrčený instalátor. Jenže peníze mluví vždy nejhlasitěji...

Zdroj: Reddit, Eurogamer