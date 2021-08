Epic odhaluje další praktiky Goooglu. Android díky němu již není tolik otevřený

Kauza Epic vs. Apple a Google poslední týdny odhaluje zajímavé informace z pozadí provozu obchodů s aplikacemi těchto gigantů. Zatímco u Applu už od začátku bylo jasné, kde je zakopaný pes (nemožnost sideloadingu po odstranění hry z App Storu), u Googlu to bylo jiné, jelikož není problém hru stáhnout skrze alternativní cesty. Až nyní se ukazuje, kde je problém na této platformě.

Jak vyšlo na povrch, Google měl z Epicu zřejmě větší strach, než se čekalo, jelikož odchodem a vytvořením vlastního obchodu mohl vytvořit precedens pro ostatní velké vývojáře. Ty si Google snažil připoutat provizemi velkým vývojářům jako například Activision Blizzard, nebo sdílením částí příjmů z tržeb přímo výrobcům telefonů, kteří do telefonu nepředinstalují jiný obchod s aplikacemi, například Epic Game Store.

Google pro výrobce telefonů dokonce představil program zvaný Premier Device Program, který pro výrobce znamenal větší podíl z tržeb z vyhledávače (až 12 %) a někdy i z aplikací z obchodu. Od května minulého roku podle The Verge programu nejvíce využívali výrobci Motorola a LG, které do něj měli zapojeno více než 95 % zařízení. I společnost BBK, kam spadá Oppo, Vivo, OnePlus a další značky, zde měla zastoupených kolem 70 % telefonů. U Sony to prý bylo kolem 50 % a Xiaomi, které je jiným službám více otevřené, zde mělo cca 40 % produktů.

Snaha přesvědčit penězi

Tímto úpisem Epic a další hráči, kteří se snaží na platformu přinést alternativní obchod s aplikacemi, získají značnou nevýhodu, protože se na tato zařízení z výroby nedostanou a zákazník je může doinstalovat pouze sám. Nedávno jsme informovali i o tom, že Google se snažil přesvědčit Samsung, aby začal využívat jeho služby a z obchodu Galaxy Store by se stal jen přebrandovaný Google Play.

Epic však svůj boj nevzdával a bylo o něm stále slyšet, a tak Google údajně uvažoval, že společnost „umlčí” odkoupením části firmy od čínské společnosti Tencent, která vlastní 40% podíl v Epic Games, nebo se s ním spojí a dohromady odkoupí celých 100 %. Finanční nabídky ovšem začaly už mnohem dřív, a to v roce 2018, měsíc před oznámením firmy přejít na vlastní platformu. Tehdy údajně Google nabídl společnosti dohodu na tři roky, během kterých jí v podobě „speciálních odměn” vyplatí celkem až 208 milionů dolarů. Navíc by firmě snížila svou provizi v Google Play z tradičních 30 na 25 %.

Jak tedy stížnost Epicu ukazuje, přestože se Google s Androidem navenek tváří jako otevřená platforma, která dává prostor všem, ve skutečnosti svými smlouvami používá Služby Play jako nástroj k udržení dominantního místa na trhu. Google samozřejmě toto nařčení odmítá a hájí se tím, jaký dává ostatním prostor. Soudní spor těchto firem tak zřejmě bude dále pokračovat.

Epic a jeho nejpopulárnější hra Fortnite:

Zdroje: Soudní stížnost Epicu, Via The Verge