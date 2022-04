Epic zkouší po Fortnite něco nového. Jeho mobilní aplikace přenese reálný objekt do virtuálního světa

Společnost Epic Games všichni známe primárně jako tvůrce populární hry Fortnite a také provozovatele obchodu s aplikacemi Epic Store, ovšem spadá toho pod ní dnes již mnohem víc včetně projektů jako populární Unreal Engine využívaný nejen ve hrách. Nyní se firma rozhodla své působení ještě rozšířit a představila aplikaci Reality Scan.

Ta dokáže pomocí chytrého telefonu naskenovat různé objekty a převést je do virtuálního světa. Tedy přesný opak, než jaký jsme byli dosud zvyklý například s rozšířenou realitou, která přinášela virtuální objekty do toho skutečného. Epic na aplikaci pracoval s firmou Capturing Reality, která začátkem března přešla pod křídla Epic Games.

Ukázka, jak by měl naskenovaný objekt vypadat ve virtuální realitě:

Armchair by RealityScanApp on Sketchfab

Demo od Epicu vypadá naprosto skvěle a jednoduše. Vezmete telefon, naskenujete objekt ze všech stran a po chvíli získáte jeho věrný 3D model. Tak to tedy alespoň prezentuje Epic. V reálu to ale až tak jednoduché není. Zatím je však venku pouze první veřejná beta určená výhradně pro uživatele iOS a nutno říci, že je graficky povedená a intuitivní.

Převede objekt do virtuální reality

Aplikace se podobá tradičnímu fotoaparátu, jen s tím rozdílem, že se umí orientovat v prostoru. Vybraný objekt tedy skenujete po obvodu ze všech stran (minimálně 20 snímků) a jednotlivé snímky si aplikace sama umístí do mapy v prostoru. Můžete si tak zkontrolovat, zda jde opravdu o snímek ze správného úhlu. Poté už jen necháte obrazy spojit a vyrenderovat 3D objekt, který by šel přenést kamkoliv do virtuální reality.



Aplikace Reality Scan a skenování objektu v praxi.

V rámci bety jsme aplikaci vyzkoušeli a efekt se rozhodně nepovedl, tak jak Epic slibuje. Na druhou stranu vždy záleží na světelných podmínkách, náročnosti objektu a preciznosti skenování a ani jedno v našem případě nemuselo být optimální. Minimum je 20 snímků, ale více snímky můžete kvalitu zvýšit. Lze ale očekávat, že s příchodem plné verze se kvalita zlepší. Pokud máte zájem aplikaci vyzkoušet stačí se přihlásit do beta testování v rámci Apple TestFlight, počet testerů je zde ale omezený na 10 tisíc.

Epic představuje aplikaci Reality Scan: