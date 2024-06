eRecept ukáže lékárny, kde vyzvednete léky s omezenou dostupností. Podívejte se, jak to vypadá v praxi

Ode dnešního dne naleznete v aplikaci eRecept funkční modul, který vám pomůže se zobrazením lékáren, které ve svých skladových zásobách mají předepsaný lék s omezenou dostupností (tzv. OOP). Evidence omezené dostupnosti byla zahájena 1. června, do mobilní aplikace se funkce dostala už koncem května, ovšem první léky s OOP se do mobilní aplikace eRecept dostaly až dnes. A my vám ukážeme, jak nová funkce funguje.



Aplikace eRecept a informace o léku s omezenou dostupností

Aplikace eRecept, do které se přihlašujete např. bankovní identitou, Mobilním klíčem eGovernmentu nebo přes Moje ID, spravuje všechny elektronické recepty, které byly vydané na vaše jméno. U běžného receptu zjistíte jeho ID, zobrazíte si jeho QR kód, stáhnete podobu pro tisk, dohledáte detaily předepisujícího lékaře, návod k použití nebo si přečtete příbalový leták. V detailech receptu však může svítit žlutý vykřičník, který oznamuje přerušení dodávky léku na trh, a to včetně doplňkové zprávy. To znamená, že lék už v lékárnách neseženete. U léků s omezenou dostupností ještě máte šanci, a mobilní aplikace vám ukáže, na kterou lékárnu se máte obrátit.

Léky s omezenou dostupností

V případě, že vám lékař předepíše lék s omezenou dostupnosti (jejich seznam lze vidět na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv), zjistíte to tak, že jej v mobilní aplikaci rozkliknete a přejdete na záložku Léky. V ní pak u léčivého přípravku uvidíte identický vykřičník jako výše, ale také doplňkové tlačítko „Omezená dostupnost LP - seznam lékáren“. Po rozkliknutí se objeví mapový podklad od OpenStreetMaps, na kterém se zobrazí až dvacet nejbližších lékáren s nenulovým hlášením zásob daného léku z předešlého dne. V našem případě nám mapa ukázala deset lékáren, nejvzdálenější byla 22 km daleko.



Z detailů léku se oranžovým tlačítkem dostanete na mapu, kde uvidíte až 20 nejbližších lékáren, které mají tento lék ještě skladem

Může se jednat o jedno balení (u něhož není jistota, zda jej lékárna už někomu nevydala) nebo o desítky balení. Mobilní aplikace lékárny vybírá podle vašeho PSČ nebo podle GPS souřadnic telefonu. V případě, že použijete webovou aplikaci, zobrazí vám skladové zásoby lékáren jen podle vašeho PSČ. V mobilní aplikaci bychom však uvítali informaci o omezené dostupnosti léku už v základním přehledu nevyzvednutých eReceptů. Do detailů receptu se totiž z vlastní iniciativy dokliká jen málokdo. Navíc by se nám líbila i evidence telefonních čísel, aby bylo možné lék v lékárně rovnou telefonicky zarezervovat.

Je důležité zmínit, že mapa se zásobami blízkých lékáren se nezobrazuje u každého léku, ale jen u těch, které mají v systému nastavenou omezenou dostupnost. V době publikace článku jich byl osmnáct, v závislosti na trhu se však mohou počty léků s omezenou dostupností samozřejmě časem průběžně měnit. Aplikaci eRecept stahujte bezplatně z Google Play a App Storu.