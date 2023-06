Ergonomie trpí, ceny oprav narůstají. Toto je pět největších designových chyb současných smartphonů

Honba za prémiovými materiály a unibody telefony nás svedla z cesty vcelku odolných plastových telefonů s vyměnitelnými bateriemi (s nostalgií vzpomeňme třeba na „nerozbitnou“ Nokii 3310) do náruče přerostlých smartphonů, které jsou vyrobeny z relativně měkkého hliníku a skla, a navíc se zabudovanými bateriemi. Ano, je fajn mít telefon vyrobený z „prémiových“ materiálů, ale za jakou cenu?

Telefony jsou rok od roku výkonnější, rychlejší, dostávají nové funkce, kvalitnější fotoaparáty, jemnější a jasnější displeje...jenže designově za posledních několik let nepozorujeme žádný výrazný posun kupředu. A pokud něco, tak spíše posun směrem vzad. Nepamatujeme roky, kdy by se nám do rukou dostalo tolik telefonů s kluzkými zády. Rozměry telefonů navíc neustále narůstají, a tak je často problém najít telefon, který by se pohodlně ovládal jednou rukou.

Stále se zvětšující telefony

Pokud bychom měli charakterizovat telefony v posledních několika letech, můžeme mluvit o jejich prakticky neustálém zvětšování. Špičkové displeje totiž nebývají ty, které mají menší úhlopříčku, ale ty, které jsou úplně největší. A protože i rozměry těch největších displejů už se pomalu blíží k sedmi palcům, narůstají i rozměry samotných telefonů, které musí mít větší kapacity baterií, aby velký displej a vysoký výkon patřičně „uživily“.



Rozměry smartphonů (a také jejich displeje a baterie) se neustále zvětšují, ovládání jednou rukou je tak prakticky nemožné. Tedy, pokud si neaktivujete jednoruční režimy, které zmenší uživatelské rozhraní na daleko menší plochu

Jenže, dosáhnout palcem do všech čtyř rohů displeje, to je dnes téměř nadlidský úkon. Tedy za předpokladu, že nebudete měnit úchop telefonu. Jenže, trend je neúprosný. Uživatelé chtějí velké telefony, a tak se tomu museli výrobci přizpůsobit. A směřování do budoucna je jasné - smartphony se budou ještě zvětšovat.

Kluzké zadní kryty

Synonymem mobilní „prémiovosti“ se stala kombinace hliníkového těla a skleněných zad. Jenže, zvláště v poslední době, se nám do rukou dostávají telefony s velmi kluzkými skleněnými kryty. Přestože telefony jenom testujeme, tak je hned „oblékáme“ do často přibalených základních krytů, abychom je vůbec mohli testovat bez rizika vyklouznutí z ruky. Co je však pro nás jen „pojistka“, je pro ostatní uživatele nutnost. To poslední, co chcete, je to, aby vám nový telefon po pár dnech vyklouzl z ruky na zem...



Velmi kluzký zadní kryt má např. i Motorola Edge 40 Pro. Bez nasazeného krytu si koledujete o to, že vám telefon vypadne z ruky

Přídavné kryty však ještě zvětšují rozměry telefonů, které se do menší kapes už nemusí vejít. A nehledě na to, že telefony s kovovým rámem bývají náchylnější na různé oděrky a vrypy, což telefonům s plastovým rámem nedělá žádné větší problémy. Navíc levnější „plasťáky“ působí v ruce daleko jistějším dojmem, než řádově dražší smartphony.



Povrch Magic Skin, který na zádech telefonů používají některé telefony značek Tecno a Infinix. Povrch je odolný vůči vodě a skvrnám

Výrobci se v průběhu času snažili přijít s různými materiály na zádech, např. s kovem nebo „umělou kůží“, většinou se však jednalo o experimenty, které u smarpthonů moc dlouho nevydržely. Zatím poslední inovací je v tomto směru umělá kůže „Magic Skin“ od značek Tecno a Infinix, které spadají pod čínský konglomerát Transsion.