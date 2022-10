eSIM najde místo kdekoli. Se sluchátky Mymanu Titan k volání vůbec nepotřebujete telefon

Standard eSIM je v telefonech zatím jen několik málo let, najdete jej také u vybraných modelů chytrých hodinek. Už brzy však nastane změna, protože eSIM se dostane přímo do sluchátek. S trochou nadsázky lze říci, že se do světa chystá první „bezdisplejový smartphone“, které se bude nazývat Mymanu Titan.

Samotné zařízení vypadá primárně jako bezdrátová sluchátka, která jsou kabelem spojena s týlním mostem. V něm je také umístěna baterie potřebná k napájení tohoto „telefonu“. Součástí sluchátek je eSIM, takže do nich můžete nainstalovat SIM kartu a „datovat“ přes LTE či volat s nimi bez toho, aby byla sluchátka připojena přes Bluetooth k telefonu.



Takto vypadají sluchátka Mymanu Titan, která mohou být díky eSIM připojena k LTE sítím, či si s nimi přímo zavoláte bez potřeby blízkého telefonu

Mymanu Titan nemá displej, takže je veškerá interakce čistě hlasová. Můžeme přes něj volat, posílat textovky, poslouchat hudbu nebo další streamovaný obsah. Aplikace MyJuno dokáže v reálném čase překládat mluvené slovo do 30 světových jazyků v mluvené či textové podobě. K jejímu zprovoznění však už budete potřebovat fyzický smartphone s displeje. Samotné ovládací povely jsou čistě hlasové, protože jinak se s Titanem nedorozumíte. Tělo sluchátek je odolné vůči potu a dešti, nabíjíte je přes konektor USB-C.

Výrobce také vyzdvihuje to, že sluchátka nemají žádný displej. Odpadají tedy nekonečně „civění“ do telefonu, za což vám poděkují vaše oči. Samozřejmě ale musíte počítat s tím, že se u sluchátek jaksi nepočítá s doplňkovými aplikacemi. Sluchátka s eSIM vycházejí na 400 dolarů, což dělá i s daní zhruba 12 tisíc korun. Pokud se zařadíte do čekací listiny a zaplatíte „VIP zálohu“ v hodnotě pěti dolarů, bude vás produkt stát cca pět tisíc korun. K prvním zájemcům se sluchátka Mymanu Titan dostanou začátkem příštího roku.

Mymanu Titan, sluchátka s eSIM:

Zdroj: mymanu