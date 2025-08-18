eSIM si na mobilu vyměníte sami, bez asistence operátora. Ale musíte mít Pixel nebo Samsung

Vodafone spustil na českém trhu novou službu umožňující snadný přenos SIM karet mezi telefony bez nutnosti návštěvy prodejny či kontaktování zákaznické linky. Technologie nazvaná eSIM Transfer funguje na základě průmyslového standardu GSMA a umožňuje přenášet jak fyzické, tak virtuální SIM karty během několika minut.
Nová funkce nabízí tři možnosti využití: převod klasické plastové SIM karty na eSIM v jiném telefonu, výměnu SIM za eSIM v témže zařízení, nebo přesun eSIM mezi dvěma smartphony. Proces je podobný přenosu aplikací mezi telefony – nové zařízení automaticky nabídne možnost přenosu při prvním spuštění, alternativně lze funkci aktivovat později přes nastavení mobilních dat.
Pro správné fungování je potřeba aktualizovaný software, internetové připojení a zapnutý Bluetooth. Celý postup zabere jen několik minut a nevyžaduje skenování QR kódů, ani opisování aktivačních údajů. Služba je momentálně dostupná pro zákazníky s tarify i předplacenými kartami na vybraných modelech telefonů s operačním systémem Android.
eSIM se dostává i do levných telefonů
Vodafone při vývoji spolupracoval s Googlem a Samsungem. V současnosti podporu nabízí vlajková řada Samsung Galaxy S25, Google Pixel 9a a některé další modely. U telefonů Pixel je možný přenos ze zařízení generace Pixel 6 a novějších. Seznam kompatibilních telefonů je k dispozici na webu operátora a postupně se bude rozšiřovat.
eSIM už na trhu existuje poměrně dlouho, ale zatím není masově rozšířená. Dokládá to údaj Vodafonu, podle nějž eSIM v telefonu používá pouze 170 tisíc z celkových 4 milionů zákazníků mobilních služeb. Přitom eSIM už dnes není zdaleka výsadou nejdražších modelů mobilních telefonů. Jedním z cenově nejdostupnějších je například Motorola Moto G35, která se prodává zhruba za čtyři tisíce korun.
Jak zjistím, zda můj telefon podporuje eSIM Transfer
Jestliže v menu telefonu pod Nastavení / Připojení / Správce SIM naleznete možnost „Přenést SIM z jiného telefonu“ a tato volba je aktivní, váš telefon funkci umožňuje.
Kromě nové funkce přenosu eSIM Transfer nabízí Vodafone nadále distribuci eSIM i tradičnějšími způsoby – prostřednictvím papírového voucheru, digitálního QR kódu v internetové samoobsluze nebo přímého odeslání do telefonu. Další dva velcí síťoví operátoři O2 a T-Mobile zatím službu na bázi eSIM Transferu přímo na mobilním zařízení nenabízejí.
Zdroje a další informace: TZ Vodafone