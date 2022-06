eSIM už míří i k virtuálům. Mezi prvními ji nabízí Sazkamobil, k nákupu předplacenky dá 50% slevu

Sazkamobil se zařadil k operátorům, kteří svým zákazníkům nabízí možnost přihlášení do sítě s telefonním číslem prostřednictvím eSIM. Tuto možnost už delší dobu poskytují všichni tři síťoví operátoři. U virtuálů, mezi které Sazkamobil patří, je to ale spíš výjimka. Operátor poskytuje eSIM pro svoje předplacenky i paušální tarify.

Výhodou eSIM je rychlé zřízení bez nutnosti návštěvy prodejny operátora a snazší manipulace v telefonu, kde se vše nastavuje přímo v prostředí a není nutné nic fyzicky vkládat do šuplíčku. Co se týká provozu v síti operátora, chová se eSIM stejně jako plastová fyzická SIM karta, je nositelem telefonního čísla. Další výhodou eSIM je přidávání více profilů na jeden čip a poté jejich přepínání, což se může hodit například při častých změnách telefonního čísla (operátora) při cestách do zahraničí.

„Sazkamobil je další operátor, který nabízí svým zákazníkům eSIM. Zákazníci si mohou pořídit virtuální SIM jednoduše v e-shopu nebo internetové Samoobsluze a začít využívat našich služeb okamžitě,“ říká Jan Schmiedhammer, ředitel Sazkamobilu.

Aby virtuál nalákal zákazníky na novou eSIM, připravil si slevu 50 % na nákup předplacenky s přednahraným kreditem. Místo 150 Kč tak zájemce zaplatí 75 Kč, ale obdrží úvodní kredit ve výši 150 korun. Virtuální eSIM kartu (resp. profil k nahrání do telefonu) pořídíte online na stránkách Sazkamobilu. Virtuál upozorňuje, abyste si před nákupem ověřili, že váš telefon technologii eSIM podporuje. Zatím bývá výsadou pouze lépe vybavených a dražších telefonů.