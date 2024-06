EU hodlá potrestat Apple za to, že neplní pravidla DMA. Pokuta může vystoupat hodně vysoko

Evropská unie zatím závazně nerozhodla, podle renomovaného deníku Financial Times však Applu v nadcházejících týdnech hrozí mastná pokuta. EU není spokojená s poplatkem Core Technology Fee, který zavedl Apple společně s novými pravidly, která přišla jako reakce na zavedení DMA (Digital Market's Act). Nová pravidla Applu byla kritizována, jak vývojáři, tak dalšími velkými technologickými firmami. A pokud EU shledá, že Apple pravidla skutečně porušuje, činí pokuta až 10 % z průměrného globálního ročního obratu. A to je aktuálně zhruba 38 miliard dolarů! A pokud ani to s firmami nic nedělá, zvyšuje se pokuta na dvojnásobek...



Nová pravidla pro vývojáře v EU zavádí různé podivnosti, složitá pravidla, nové poplatky a další „kličky“, kterým chce Apple vývojářům ukázat, že není nutné vůbec nic měnit. Podle Financial Times se to však EU nepozdává, a brzy má oznámit, co za to Applu v předběžném šetří hrozí...

V rámci poplatku Apple vybírá u vývojářů 0,5 EUR za každé stažení nad základní bezplatný milion v jednom kalendářním roce. Podobných příplatků však má Apple daleko více (např. poplatek za platby mimo App Store), a jsou do pravidel zakomponovány tak, aby vlastně vůbec nemělo smysl přecházet na novou evropskou podobu obchodu App Storu. Pro Apple by sice podobná pokuta zřejmě nebyla likvidační, na druhou stranu jsou to i pro Apple velké peníze, o které by určitě nechtěl přijít.

EU brzy oznámí výsledky vyšetřování

Podle Financial Times by měla Evropská komise formálně v následujících týdnech oznámit, jak zakročí vůči Applu, který neplní podmínky DMA. Riziko, že by Apple musel poslat EU pokutu za neplnění DMA, je však zatím malé. Veškerá zjištění jsou předběžná, ovšem po detailnějším vyhodnocení pravidel by měl Apple zřejmě určitý čas k tomu, aby nová pravidla přepracoval. Pokud by tak neučinil, jednalo se o vůbec první firmu, která by dostala pokutu za to, že neplní pravidla DMA.

EU vyšetřuje Apple i v druhé „kauze“, která se týká tzv. „choice screenu“ v prohlížeči Safari. Vyšetřování však zřejmě zabere více času. Reálně by to však EU měla stihnout do listopadu, než komisařka Margrethe Vestager opustí svou kancelář. Společně s Applem je vyšetřována i Meta, která nedávno představila režim Facebooku bez reklam za předplatné. EU pro tuto chvíli celou situaci nekomentovala.

Zdroj: Financial Times, Yahoo, Reuters