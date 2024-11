EU se nelíbí omezení u příslušenství pro iPady. Apple Pencil a AirPody mají funkce, které vyřazují konkurenci

Evropská komise na svém včerejším zasedání uvedla, že Apple musí zajistit, aby operační systém iPadOS používaný u iPadů splňoval pravidla DMA (Digital Markets Act), protože se jedná o klíčovou platformu od Applu, která je od letošního dubna vedena jako „gatekeeper“. Apple musí v EU povolit uživatelům volbu defaultního webového prohlížeče, povolit alternativní obchody nebo umožnit výrobcům příslušenství, např. stylusů nebo sluchátek, přístup k funkcím systému iPadOS. A to je právě ten největší problém...



Evropská komise se u Applu zaměřuje speciálně na stylus Apple Pencil pro iPady. Americký gigant musí povolit přístup k funkcím iPadOS i stylusům třetích stran

Apple na požadavky Evropské komise reagoval dokumentem vydaným 1. listopadu, v němž uvádí, všechny změny, které učinil u iPadOS v návaznosti na nová pravidla, a která v brzké době učiní.

Velkým problémem je Apple Pencil

V obsáhlém dokumentu od Applu je však jedna velká „trhlina“. Tisková zpráva Evropské komise explicitně zmiňuje, že iPadOS nesmí znevýhodňovat příslušenství třetích stran, např. sluchátka nebo stylusy, při přístupu k funkcím iPadOS. iPady jsou sice kompatibilní s dotykovými pery třetích stran, protože však Apple nepodporuje standard MPP 2.0, řada funkcí funguje jen u Apple Pencil. Konkrétně detekce namíření pera na displej ze vzdálenosti několika milimetrů od něj, různé úrovně citlivosti při psaní a kreslení nebo magnetické přichycení stylusu k tabletu pro účely nabíjení.

U sluchátek třetích stran zase chybí možnost přepnutí mezi různými zařízeními z ekosystému Applu. A z pohledu příslušenství třetích stran to zatím vypadá, že Apple „taktně mlčí“, protože se změnám bude bránit všemi deseti. Pokud by funkce zpřístupnil u všech sluchátek a stylusů, jeho vlastní doplňky by přišly o exkluzivní funkce. EK v současné době prochází všechny již provedené a navrhované změny od Applu a rozhodne, zda jsou úpravy dostatečné, nebo bude požadovat další změny. Dá se očekávat, že minimálně u příslušenství shoda panovat nebude...

Defaultní aplikace na jednom místě

V dokumentu se dočteme i o tom, že po aktualizaci, která dorazí ještě letos, bude možné z iPadOS odinstalovat aplikace App Store, Zprávy, Fotoaparát, Fotky a prohlížeč Safari. Odebrat nepůjde pouze systémové Nastavení. V něm se nově objeví sekce pro nastavení defaultních aplikací, která dorazí, jak do iPadů s iPadOS 18.2, tak do iPhonů společně s aktualizací na iOS 18.2.



Nastavení defaultních aplikací v budoucím iOS 18.2, které se dostane i do iPadOS 18.2. Příští rok ke stávajícím funkcím přibude volba defaultní navigace a enginu pro překlady

Uživatelé si budou moci nastavil defaultní webový prohlížeč, e-mailového klienta, aplikační obchod, správce hesel a klávesnici. Pro iOS bude možné navíc nastavit defaultní aplikaci pro placení či aplikace určené pro telefonování, filtraci spamu nebo psaní zpráv. V roce 2025 přibude možnost nastavit defaultní aplikaci pro navigaci a překlady.

Zdroj: Europa, Apple