Začíná fotbalové EURO. Vstupenky jsou jen v telefonu, druhá aplikace slouží jako průvodce a zdroj informací

Přesně za týden (14. června) začíná fotbalové mistrovství Evropy – EURO 2024. Evropský fotbalový šampionát startuje úvodním zápasem Německa a Skotska na stadionu v Mnichově, a protože se na tento „fotbalový svátek“ kvalifikovala i česká reprezentace, vyrazí k našim západním sousedům i spousta českých fanoušků. Pokud se i vy chystáte na EURO, budete potřebovat dvě aplikace. Jedna slouží jako průvodce a zdroj informací, druhá pro zobrazení vstupenky, která by vám v těchto dnech už mohla pomalu dorazit do e-mailové schránky.



Takto vypadá náhled vstupenky na zápas. QR kód se vám zobrazí až v den jeho konání. Pokud ještě vstupenky nevidíte a jste přihlášení pod stejným e-mailem, který jste použili pro nákup vstupenek, může jejich doručení ještě několik dní trvat

Na letošním mistrovství už vůbec nejsou přijímány tištěné vstupenky ani samostatné QR kódy. UEFA pro jejich distribuci využívá ryze digitální formu v podobě mobilní aplikace UEFA Mobile Tickets (Android, iOS). V té je možné vstupenky prohlížet, přenášet nebo je přiřadit jiným uživatelům, ale až poté, co vám do e-mailu dorazí notifikace na novou vstupenku. Do aplikace se stačí přihlásit stejným e-mailem, jaký jste použili při nákupu lístku. Po ověření e-mailové adresy registrační kód vám dorazí do e-mailové schránky) se vám do telefonu nahrají vstupenky na všechna utkání, kterých se zúčastníte.

Vstupenky můžete v tomto kroku ještě přenechat někomu jinému (např. pokud jste kupovali více lístků pro skupinu), pokud si je plánujete nechat, musíte uvést své osobní údaje. Trochu zarážející může být to, že se vám v mobilu neukáže QR kód. Ten je záměrně blokovaný až do doby několika hodin před výkopem zápasu, zřejmě proto, aby se s QR kódy vstupenek nijak neobchodovalo. I to je však značně ztížení, protože mobilní aplikace vám nepovolá pořídit screenshot vstupenky.

Na EURO 2024 se dostanete jen s mobilní vstupenkou:

UEFA doporučuje, abyste si na stadion vzali plně nabitý telefon (powerbanky jsou povoleny), a zapnuli si Bluetooth. První kontrola vstupenky probíhá přes Bluetooth, u turniketu už budete potřebovat naskenovat QR kód z mobilní aplikace.

Průvodce a zdroj informací

UEFA však souběžně vydala i druhou aplikaci, která slouží jako průvodce, zdroj informací, ale také jako aplikace, díky které se vám zpřístupní různé benefity. Aplikaci pod názvem UEFA EURO 2024 Official si bezplatně stáhnete, jak z Google Play, tak z App Storu. V ideálním případě se do aplikace přihlaste pod stejným e-mailem, jako u první zmiňované aplikace.



Fan Pass, mapa měst se stadiony a fanzónami, tabulky skupin, tipování výsledků a Fantasy Football – to je základní obsah aplikace UEFA EURO 2024 Official

Oficiální aplikace mistrovství slouží jako průvodce. Základem jsou mapy měst s vyznačenými fanzónami, veřejným promítáním a stadiony, a to i možnosti navigace na stadion. Doporučuje se využít městská hromadná doprava, a to proto, že součástí vstupenky je tzv. Fan Pass. Ten obsahuje 36hodinovou jízdenku pro MHD v městě, kde se koná zápas. Jízdenka platí vod 6:00 ráno v den zápasu až do 18:00 hod následujícího dne. Na Fan Pass jsou navázané slevy na mezinárodní jízdenku Interrail či na jízdenku u německých drah (DB). Fan Pass si můžete uložit do Apple Wallet nebo do Google Peněženky, slevy však budou aktivní až v přesně stanovených intervalech.

Zápasy české reprezentace na EURO 2024: 18. června: Portugalsko – Česko (Lipsko, 21:00)

22. června: Gruzie – Česko (Hamburg, 15:00)

26. června: Česko – Turecko (21:00)

Aplikace obsahuje mapy jednotlivých měst včetně informacích o cestování, památkách, apod. Mimo lokálních informací obsahuje detaily o všech zápasech, u nichž si dokonce můžete tipovat výsledek, a své tipy sdílet s přáteli. Aktuálně je možné tipovat skóre a první tým, který dá branku, střelce je možné tipovat až po finalizaci soupisek. V aplikaci vidíte tabulky skupin, můžete si zahrát Fantasy Football, každý den vyplnit denní kvíz, zobrazit statistiky, klíčové momenty z proběhlých zápasů (ale také z historie), a mnoho dalšího.

Pokud vyrážíte do Německa na fotbal, ať už se vstupenkou na zápas nebo bez ní, tato aplikace by ve vašem smartphonu rozhodně neměla chybět.