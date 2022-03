Europarlament chce zakázat napevno integrované baterie. Prosazení opatření zřejmě urychlí válka na Ukrajině

Evropská komise má mobilní segment v hledáčku dlouhodobě. Dlouhodobě se jí nelíbí porušování antimonopolních praktik Googlu a Applu, naposledy chystala plány, jak v Evropě sjednotit nabíjecí porty. Nyní se zase soustředí na to, jak co nejrychleji výrobce donutit, aby přestali využívat napevno integrované baterie. Cílem je totiž jejich daleko větší recyklace, šance opravit si telefon v domácích podmínkách, i to, aby nebyli výrobci závislí na dodávkách surovin z Ruska. A to by mohlo zavedení tohoto opatření rázně urychlit.

Jak informuje deník Frankfurter Allgemeine, EU chce novými pravidly pro baterie zajistit, že je jejich výroba udržitelná a také to, aby byly akumulátory v co možná nejvíce míře recyklované. Do roku 2026 má být recyklováno až 90 procent všech baterií z elektronických zařízení, v současné době to je však jen pouhý zlomek. A EU za tím vidí jeden velký problém - baterie, které jsou napevno přilepeny či přišroubovány v telefonech. S tím souvisí i koncepce unibody telefonů, tj. těch, které si běžný uživatel bez použití šroubováku, horkovzdušné pistole a dalších „udělátek“ jen tak nerozebere.

Nejedná se však jen o telefony, ale také o notebooky, sluchátka, domácí roboty, elektrické kartáčky, elektrokola nebo o skútry. Ale vraťme se zpět k telefonům, protože jen trh s mobilními bateriemi má ve svém objemu za tři roky narůst na obří hodnotu 250 miliard EUR. Pokud v současné době staršímu telefonu „odchází“ baterie, která není uživatelsky přístupná, mnoho uživatelů volí rovnou pořízení nového telefonu místo výměny baterie. A to se má s novými pravidly změnit.

Čeká se na postoj Rady EU

Výrobci u telefonů musí zpřístupnit uživatelskou výměnu baterie za novou, což má připadnout i na servisní centra, pokud si uživatelé na výměnu v domácích podmínkách nebudou „věřit“. Výrobci tedy budou muset po dobu očekávaného životního cyklu. Navíc u nich budou muset uvádět výkon, nabíjecí časy a jejich „životnost“ (myšleno v poklesu kapacity dle počtu nabíjecích cyklů).

Nová pravidla mají v Evropě vstoupit v platnost již 1. ledna roku 2023. Nejprve však musí svůj postoj vyjádřit Rada evropské unie, která společně Europarlamentem určí výrobcům přesně definovaná pravidla, která bude nutné dodržovat. Výrobci se proti povinnému zavedení baterií bouří, pod některých z nich mohou nová pravidla „ohrozit odolnost a bezpečnost baterií“.

Podle některých zase může nastat návrat k tlustším konstrukcím telefonů, do nichž budou integrovány kapacitně menší baterie. A to by mohlo mobilní trh, minimálně v Evropě, vrátit o pěkných pár let nazpět...

