Evropa 2 má novou mobilní aplikaci. Po přihlášení umožní přeskočit i aktuální skladbu v živém vysílání

Rádio Evropa 2 má novou podobu mobilní aplikace, která dostala novou přehlednější podobu. Nejvýraznějším přídavkem je možnost přihlášení, která v aplikaci odemyká exkluzivní funkce. V případě, že ještě nemáte přihlašovací údaje, můžete využít rychlou registraci prostřednictvím známých e-mailových účtů (Google, Facebook, Apple, Seznam).



Aplikace Evropa 2 umožňuje po přihlášení přeskakovat mezi skladbami v playlistu i v aktuálním vysílání rádia Evropa 2

Po spuštění si můžete přímo na úvodní stránce aplikace pustit aktuální přehrávání Evropy 2 s archivem posledních skladeb a časem, kolik minut zpátky byly vysílány. Posuny do stran přejdete na další playlisty – Československé hity, Flashback, Movin', Top 40, RAW a nebo na kartu Dance Radia. Přehrávání funguje i při vypnutém displeji.

Bez přihlášení musíte při přehrávání vzít zavděk to, co vám aplikace u různých playlistů náhodně spustí. Přeskakovat mezi skladbami můžete až po přihlášení. Můžete tak přecházet mezi skladbami a nebo přeskočit v průběhu živého vysílání Evropy 2. Třeba, když nebude chtít poslouchat povídání ve studiu, nebo vám nebude sedět aktuálně přehrávaná skladba. V tom případě můžete rychle přeskočit na další skladby z playlistu. K návratu do živého vysílání slouží tlačítko Live se zpětnou šipkou.

Součástí mobilní aplikace je i nadále přístup k podcastům známých rádiových pořadů Ranní show, Mrázek ústředna, Vytoč mámu, Česká volba a další. Aplikaci Evropa 2 stahujte bezplatně na Google Play a App Storu.