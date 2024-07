Nejen Apple Pay, iPhony se otevřou i pro další NFC platby. Výrobce se dohodl s Evropskou komisí

Komise dospěla k závěru, že výše uvedené závazky Applu jsou dostatečné na to, aby rozptýlily její obavy o narušování hospodářské soutěže v segmentu digitálních NFC plateb. Rozhodla proto o jejich právní závaznosti. Tyto závazky zůstanou v platnosti po dobu deseti let a budou platit v celém EHP. Jejich implementaci a dodržování bude hlídat správce jmenovaný Applem, který bude komisi podávat pravidelné zprávy.

„Platit telefonem je bezpečné a pohodlné. Apple se zavázal umožnit konkurentům přístup k technologii „tap and go“ iPhonů. Dnešní rozhodnutí činí závazky společnosti Apple závaznými. Otevírá konkurenci v tomto klíčovém sektoru tím, že zabraňuje Applu vyloučit ostatní mobilní peněženky z ekosystému iPhonu. Od nynějška budou moci konkurenti v obchodech efektivně soutěžit s Apple Pay o mobilní platby na iPhonu. Spotřebitelé tak budou mít na výběr širší škálu bezpečných a inovativních mobilních peněženek,“ uvedla eurokomisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová.

Proces prošetřování teď spěje ke svému konci, protože Evropská komise přijala závazek Applu, podle kterého americká firma na následujících 10 let zpřístupní technologie bezkontaktního placení také třetím stranám . V praxi to znamená, že na iPhonech (o Apple Watch se v závazku pro EU nehovoří) budou moci fungovat i jiné služby než ty od Applu, například Peněženka Google s platbami Google Pay, případně vlastní proprietární řešení jednotlivých bank a jiných platebních institucí.

Oživeno 2. května 2022 | To, o čem se minulý rok vedly pouze debaty, se nyní realizovalo a Evropská komise dnes oznámila odeslání oficiální připomínky Applu v souvislosti s využitím NFC pro bezkontaktní platby. Komisi se nelíbí, že Apple na iPhonech a iPadech má tento platební systém plně pod kontrolou a nepouští k NFC pro platby i konkurenci, čímž má naplňovat parametry článku 102 Smlouvy o fungování Evropské unie, o zneužití významné tržní síly.

Situaci okomentovala výkonná viceprezidentka Margrethe Vestagerová: „Mobilní platby hrají v naší digitální ekonomice rychle rostoucí roli. Pro integraci evropských platebních trhů je důležité, aby spotřebitelé těžili z konkurenčního a inovativního platebního prostředí. Máme náznaky, že Apple omezil přístup třetích stran ke klíčové technologii nezbytné pro vývoj konkurenčních řešení mobilních peněženek na zařízeních Apple. V našem prohlášení o námitkách jsme předběžně zjistili, že Apple možná omezil hospodářskou soutěž ve prospěch svého vlastního řešení Apple Pay. Pokud by se takové jednání potvrdilo, bylo by podle našich pravidel hospodářské soutěže nezákonné.”

Apple chce vyjednat změny

Komise má tedy dle svých slov podezření, že by Apple svým chováním mohl porušovat pravidla hospodářské soutěže a bude se případem nadále zabývat. Pokud by se podezření potvrdilo, bude Komise nucena Apple přimět k tomu, aby NFC na svých zařízeních otevřel i pro další platební řešení třetích stran, podobně jako to funguje například na Androidu, kde kromě Google Pay mohou vedle toho existovat i další služby jednotlivých výrobců (například Samsung Pay) nebo i jednotlivá řešení konkrétních bank (v Česku například RaiPay od Raffeisenbank).

Pro magazín The Verge se už stihla vyjádřit tisková mluvčí Applu, Hannah Smith: „Apple Pay je pouze jednou z mnoha možností, které mají evropští spotřebitelé k dispozici pro provádění plateb, zajišťuje rovný přístup k NFC a zároveň stanovuje špičkové standardy pro soukromí a bezpečnost. Budeme nadále jednat s Evropskou komisí, abychom zajistili, že evropští spotřebitelé budou mít přístup k platebním možnostem dle vlastního výběru v bezpečném a zabezpečeném prostředí.“

Apple tak bude chtít, pod hrozbou finančních sankcí ze strany EU, jednat o možných změnách, na nějaké rychlé úpravy mobilního placení to však zatím nevypadá. Evropská komise si v posledních měsících na Apple detailněji posvítila. Evropské komisi se dlouhodobě nelíbí chybějící sideloading aplikací na iOS, tedy nemožnost instalovat aplikace z paměti iPhonu nebo z jiných zdrojů. A pokud i na květnovém jednání Europarlamentu projde další návrh hladce, bude muset Apple, stejně jako ostatní výrobci smartphonů v Evropě, povinně přejít na konektor USB-C.