Evropská komise brzy řekne, jak chce donutit výrobce používat stejnou nabíječku

Evrospká komise má v průběhu září na veřejnost blíže komunikovat připravovanou legislativu, která mobilním výrobcům, kteří dodávají svá zařízení do zemí „sedmadvacítky“, stanoví povinnost používat jednotný konektor pro nabíjení. Za touto iniciativou stojí dva bulharští politici, kteří již několik let připravují pravidla, kterými by se měli v Evropě již brzy začít řídit mobilní výrobci.

Připomeňme, že vloni evropský parlament hlasoval jednomyslně pro zavedení „univerzální“ nabíječky, a to s ohledem na ekologický aspekt a pohodlí uživatelů. Evropská komise se opírá zejména o výsledky studie z roku 2019, která uváděla, že v té době používal Lightning konektor 21 % prodaných telefonů, 79 procent z nich bylo osazeno microUSB nebo USB-C. Od té doby se však leccos změnilo, protože většina nových modelů na trh vstupuje právě s univerzálním USB-C.

Očekává se tedy, že novými pravidly bude nejvíce zasažen Apple, který se dlouhodobě brání proti „nucenému“ zavedení standardizovaného konektoru. Podle jeho vyjádření z ledna loňského roku by změna konektorů vytvořila obrovské množství elektronického odpadu, protože spousta staršího příslušenství by již nebyla s novými modely kompatibilní. Podle vyjádření Applu by navíc nucená změna konektorů „škodila inovaci“. Již za měsíc tedy bude jasné, zda se univerzálním konektorem v Evropě stane USB-C, a jak dlouhou dobu dostanou výrobci na jeho zavedení do praxe.

V případě sjednocení konektorů se dá očekávat, že proti tomu bude nejvíce protestovat Apple, který si zřejmě ani nedokáže představit iPhone s USB-C. Došlo by ke změně konektorů u iPhonů a iPadů na celém světě, nebo by se tato zařízení prodávala jen v Evropě? A má vůbec sjednocování konektorů smysl v době, kdy se většina spojení mezi zařízeními řeší bezdrátově? Telefony můžete nabíjet bezdrátovými nabíječkami, hudbu si pustíte přes Bluetooth... je chybějící univerzální konektor zase až tak velký problém?

Představení Apple iPhone 12 s konektorem Lightning: