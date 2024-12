Evropská komise na 22 stranách nařizuje Applu, aby otevřel služby AirDrop a AirPlay konkurenčnímu Androidu

Předvánoční doba je čas rozjímání, který Evropská komise věnovala tomu, aby měl Apple přes Vánoce o čem přemýšlet. V závislosti na platných pravidlech DMA vytyčila Applu sáhodlouhý seznam pravidel a funkcí, které podle jejího názoru musí Apple zpřístupnit konkurenčním systémům, resp. vývojářům třetích stran. V této „letákové“ kampani, pak Apple reaguje obdobně – dokumentem, v němž vysvětluje rizika spjatá se zpřístupněním vlastních citlivých technologií vzhledem k pravidlům DMA. Konkrétně se odvolává na požadavky ze strany firmy Meta.



Apple Watch a iPhony jsou sice nerozlučitelnými parťáky, ale podle požadavků EU musí Apple umožnit propojitelnost i s příslušenstvím třetích stran. Mezi řádky v tom vidíme třeba to, aby hodinky s Wear OS mohly plnohodnotně fungovat i s iPhony

EU v rámci předběžného řízení vytvořila dokument o délce 22 stran, v němž do detailů vysvětluje, co musí Apple v systému iOS brzy udělat jinak. Mezi navrhované změny patří např. zpřístupnění aktuálních služeb, které jsou pro iOS exkluzivní, např. AirDrop, AirPlay nebo přepínání zařízení pří streamování hudby, na jiné operační systémy, a to včetně Androidu. Cílem je, aby iPhony a Androidy mohly snadno přenášet soubory a vzájemně streamovat multimédia, aniž by k tomu potřebovaly aplikace třetích stran.

K notifikacím iPhonů mají mít přístup všichni

EU se nelíbí ani to, že má Apple u Apple Watch a AirPods k určitým částem přístup jen od sám. Komise konkrétně navrhuje bezproblémový přístup k notifikacím z iPhonů a reakce na ně i pro zařízení, která nevyrobil Apple. To jinými slovy znamená návrh, aby Apple začal Apple brát zařízení třetích stran (např. hodinky) jako svá vlastní. Ke kritickým součástem systému iOS (Např. NFC nebo Siri) zase mají mít přístup i vývojáři třetích stran, a Apple musí zřídit kontaktní místo, na které se mohou se svými žádostmi o zpřístupnění funkcí obracet.

Aktuálně EU s Applem komunikuje v duchu toho, že přesně ví, co chce. Pokud nebudou ze strany Applu vidět žádné snahy o zlepšení, může EU přistoupit už zkraje příštího roku k vyšetřování. A pokud by pro Apple nedopadlo dobře, hrozí mu pokutaaž v řádu 10 % globálního ročního obratu. Apple navíc už čelí souběžnému vyšetřování, které se týká nedávno nastolených pravidel pro vývojáře. A z našeho pohledu to vypadá tak, že i zde Apple čeká výrazná pokuta, pokud z pravidel neodstraní řadu kontroverzních položek.

Zdroj: Europa, Apple