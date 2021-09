Evropská komise opět vyšetřuje Google. Tentokrát za zvýhodnění Asistenta v chytrých telefonech

Mezi velkými firmami a regulátory to v poslední době vře téměř na všech frontách. Nyní agentura Reuters přišla se zprávou, že Evropská komise údajně vyšetřuje Google kvůli podezření, že společnost nutí výrobce smartphonů předinstalovávat jejich hlasového asistenta Google Assistant jako toho výchozího.

Komise aktuálně případ zkoumá a požádala přímo výrobce telefonů, aby jí poskytly případné důkazy, pokud by si společnost vynucovala předinstalování Gooogle Assistanta, nebo dokonce jeho exkluzivitu v podobě blokování konkurenčních hlasových asistentů. V případě, že by vyšetřování takové podezření potvrdilo, hrozila by společnosti Alphabet pokuta ve výši až 10 % z jejího globálního obratu.

Google samozřejmě taková podezření pro Reuters hned důrazně popřel s tím, že výrobci telefonů si stejně jako samotní uživatelů mohou preferovaného hlasového asistenta vybrat. Navíc dodal, že na Androidu jsou na rozdíl od jiných platforem v tomto ohledu větší možnosti volby.

Aktuálně Google Assistant patří po boku Apple Siri a Amazon Alexa mezi nejrozšířenější hlasové asistenty na trhu. Podle analýzy serveru Statista je aktuálně využívá více než 4 miliardy zařízení a během příštích tří let by se jejich využití mělo ještě zdvojnásobit. Je logické, že by si Google z tohoto koláče chtěl nejvíce ukousnout, ale musí opatrně, aby tvrdě nenarazil. Ostatně v poslední dekádě si za podobná podezření z upřednostňování vlastních služeb vysloužil od Evropské komise pokuty za více než 8 miliard Euro.

