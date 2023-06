Evropská komise požaduje zpřísnění pravidel pro rizikové dodavatele 5G sítí. Otevřeně jmenuje Huawei a ZTE

„V rekordním čase jsme byli schopni snížit nebo odstranit naši závislost v jiných odvětvích, například v energetice, ačkoli se mnozí domnívali, že to není možné. Situace v případě sítí 5G by se neměla být jiná: kritickou závislost v tomto ohledu si nemůžeme dovolit, jelikož by se mohla obrátit proti nám. Pro naši společnou bezpečnost by to bylo kvůli zvýšené zranitelnosti příliš vážné riziko. Vyzývám proto všechny členské státy a telekomunikační operátory, aby neprodleně přijali nezbytná opatření.“

Thierry Breton, komisař pro vnitřní trh