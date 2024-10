Evropská komise připravuje digitální pas, zrychlí kontroly na hranicích. Papírový pas ale kompletně nenahradí

Evropská komise přijala na svém posledním zasedání dva návrhy pro digitalizaci pasů a občanek, které budou výhledově platit v Schengenském prostoru. Výstupem návrhu je záměr budoucí mobilní aplikace EU Digital Travel, která by byla k dispozici od roku 2030. A to jako bezplatný volitelný doplněk k fyzickému biometrickému pasu nebo občance, kterou se můžete prokazovat při cestách po EU.



EU Digital Travel navazuje na pilotní program digitálního pasu, který proběhl v loňském roce ve Finsku

Evropská komise si od digitálních cestovních dokladů slibuje rychlejší a jednodušší kontroly na hranicích Schengenského prostoru. Jen v roce 2023 na nich bylo zaznamenáno téměř 600 milionů přechodů, které chce EU pomocí mobilní aplikace zrychlit, zefektivnit a současně zachovat minimálně stejnou úroveň bezpečnosti.

Pas si sami nafotíte telefonem

Mobilní aplikace má obsahovat digitalizované osobní informace, které už dnes najdeme v čipech pasů nebo občanských průkazů. Jejich součástí bude i fotografie držitele, otisky prstů se touto formou převádět nebudou. Aplikace bude určena, nejen stávajícím občanům EU, ale také těm, kteří do EU cestují. Formou mobilní aplikace se tak budou moci dopředu připravit na kontrolu, která proběhne na hranicích Schengenu, resp. dojde ke zkontrolování nahraných dat patřičnými ještě předtím, než osoby do EU dorazí.

Vývoj aplikace bude plně v rukou EU, bude tedy existovat jedna verze aplikace, které nebude mít v členských zemí EU žádné „speciální“ varianty. Do aplikace bude možné uložit a odeslat ke kontrole cestovní plány a další dokumenty nutné pro cestování do Shengenu. Členské státy EU budou moci aplikaci využít i jako jeden ze zdrojů digitální identity pro účely registrace a identifikace. Pas si do aplikace načtou sami uživatelé, EU Digital Travel jen ověří, zda jsou všechny naskenované informace platné. Přesto však z návrhu vyplývá, že mobilní aplikace fyzický pas nenahradí, ten budou muset mít lidé neustále u sebe.

Pilotní program digitálního pasu proběhl ve Finsku:

V tuto chvíli se zatím jedná o návrh, na kterém se musí shodnout Evropská rada a Europarlament. Jakmile dojde ke shodě, budou vytyčeny základní procedury a započne vývoj potřebných technologických standardů pro aplikaci EU Digital Travel. Plně funkční by měla být v roce 2030.

Zdroj: Europa