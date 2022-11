Evropská komise pustí 5G do letadel. Z mobilu na palubě se k internetu připojíte stejně jako na zemi

Aerolinky budou moci svým cestujícím za letu nabídnout jako jednu z doprovodných služeb 5G připojení. Evropská komise (EK) aktualizovala příslušné rozhodnutí, kterým se schvaluje použití vyhrazeného frekvenčního spektra pro využití mobilního připojení za letu tak, aby telefony a připojená zařízení nijak neohrozily bezpečnost systémů letadla.



Letadla létají cca ve výšce 10 km nad zemí. Tak vysoko zemské mobilní vysílače „nedosvítí“, prostředníkem mezi letadlem a povrchem zemským je proto satelitní síť

Pasažéři tak na palubě letadel budou moci využívat mobilní připojení stejným způsobem, jak jsou zvyklí „na zemi“. Zároveň s tím také zmizí povinnost mít po celou dobu letu telefon přepnutý do režimu letadlo, aerolinky jej ale nadále mohou vyžadovat při vzletu a přistání.

5G onboard bude prémiová služba

Komunikace v letadlech je v určité míře možná už nyní, nejčastěji přes palubní Wi-Fi zpoplatněnou obvykle za určitý objem přenesených dat. S „napojením“ mobilních sítí do letadel se ale počítá dlouho. Už v roce 2008 vyhradila EK určitá frekvenční pásma pro mobilní komunikaci v letadlech přes GSM, postupnými aktualizacemi se přidávaly další generace sítí, které nyní doplní i 5G.

Počítá se s tím, že 5G bude poskytováno na palubách letadel vybavených speciálním síťovým zařízením, tzv. pikocelou (zjednodušeně malý mobilní vysílač). Tento vysílač propojí mobily cestujících v letadle prostřednictvím satelitní sítě s mobilní sítí na povrchu a umožní tak běžně telefonovat nebo datovat.

Ani tak se ale 5G v letadlech nestane (minimálně ne hned) masovou záležitostí. Nabízet jej budou stejně jako dosavadní připojení jen některé prémiovější aerolinky, a to ještě na vybraných letech. Nepůjde zde uplatnit ani roamingové pravidlo RLAH („roam like at home“), tedy bezpříplatkové využívání dat a hovorů v rámci domácího tarifu, a to ani když letadlo bude ve vzdušném prostoru zemí EU. Na tento typ služeb budou operátoři nadále používat speciální roamingový ceník, jejich roamingovým partnerem je totiž v tomto případě zmíněná satelitní síť.

