Evropská komise si znovu posvítí na Apple. Nelíbí se jí, že k NFC u iPhonů má přístup jen služba Apple Pay

Evropská komise si znovu posvítí na Apple. Po problémech se se streamování hudby na iOS (u Spotify musí uživatelé platit výrazně vyšší ceny, než u Apple Music) se nově dostává do popředí platební služba Apple Pay. Středobodem zájmu však není služba jako taková, ale spíše NFC čip, který může využívat pouze platební služba od Applu. Konkurenční bezkontaktní platební metody jsou tak od platformy iOS prakticky odstřiženi.

Očekává se, že příští rok dostane Apple oficiální „obsílku“, a pokud bude americký gigant s EU spolupracovat, mohlo by to u budoucích verzí iOS otevřít dveře dalším platebním službám, např. konkurenčnímu Google Pay.

Samotné „vyšetřování“ služby Apple Pay bylo zahájeno již loni v červnu, kdy se k němu vyjádřila eurokomisařka pro hospodářskou soutěž Margarethe Vestagerová: „Zdá se, že Apple stanovuje podmínky, jak by měl být Apple Pay používán v aplikacích a webech obchodníků. Rovněž si vyhrazuje funkci Tap to Pay u iPhonů výhradně na Apple Pay. Je důležité, aby opatření společnosti Apple neodpírala spotřebitelům výhody nových platebních technologií, včetně lepšího výběru, kvality, inovací a konkurenceschopných cen. Rozhodla jsem se proto podrobně se podívat na postupy společnosti Apple ohledně Apple Pay, a na to, jaké má služba dopady na konkurenci.“

