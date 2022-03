Evropská premiéra ve velkém stylu. OnePlus 10 Pro odletěl z Německa do stratosféry

OnePlus byl v minulosti hodně známý svým povedeným a neokoukaným marketingem, kterým dokázal zaujmout. Originální způsoby propagace však postupně ustaly při fúzi s firmou Oppo. Nyní už se snad značka pod (staro)novou matkou začíná zase rozkoukávat a připravuje opět zajímavé projekty.

Aktuálně to bude globální premiéra dosud pouze v Číně prodávaného vlajkového smartphonu OnePlus 10 Pro. Ten se už 31. března chystá do Evropy. Minimálně čtyři kusy tohoto telefonu si však už Evropu stihly prohlédnout už nyní, a to z velmi zajímavé perspektivy.



OnePlus 10 Pro odstartoval z německého letiště směrem do stratosféry.

OnePlus si zajelo na letiště do Německa, kde čtyři tyto telefony přivázalo k balónu a vyslalo do stratosféry. Vše bylo umístěno ve speciálním modulu ve tvaru znaménka plus, který jednak symbolizuje samotné logo značky, ale navíc umožnil do každého ramena umístit jeden telefon. Telefony a jejich fotoaparáty tak mohly pořizovat záběry ze všech čtyř světových stran.

Po chvíli letu se telefonům podařilo dosáhnout úctyhodné výšky 38 kilometrů, ze které měly opravdu působivý výhled. OnePlus navíc tuto možnost pojal jako originální demonstraci kvality telefonu i samotného fotoaparátu Hasselblad. Ve výšce, kam celý set telefonů vystoupal, totiž panují teploty -60 °C a fouká zde vítr o rychlosti až 200 km/h.

Zajímavý je fakt, že celý nápad s vysláním telefonu do stratosféry nepřišel od firmy, ale od fanoušků z OnePlus komunity. Ještě před samotným startem prodeje v Evropě tak značka ukázala, že na místní fanoušky nezapomněla. O příchodu telefonu totiž dlouho nebylo jasno. V Číně se přitom prodává již od začátku ledna. Značka tam přitom zdaleka není tak oblíbená, zákazníci novinku berou spíše jako převlečené Oppo, od kterého čínská mutace převzala i jeho nadstavbu Color OS.

