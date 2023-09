Evropský roaming se rozšíří o další zemi. Regulace „roam like at home“ začne platit v Moldavsku

Regulace evropského roamingu neplatí jen v zemích EU a Evropského hospodářského prostoru, ale i ve vybraných dalších zemích, s nimiž mají evropští operátoři příslušné dohody. Mezi tyto země patří od roku 2022 Ukrajina a brzy přibude její jihozápadní soused se statusem kandidátské země – Moldavsko.

Komise přijala návrh zahrnout roaming do dohody o přidružení mezi EU a Moldavskem. Jakmile budou dokončeny všechny nezbytné kroky, moldavští návštěvníci budou moci v EU používat své mobilní telefony za stejných cenových podmínek jako v Moldavsku a vice versa – občané z EU budou využívat stejná práva při návštěvě Moldavska.

Začlenění Moldavska do unijního prostoru „roam like at home“ (roaming za domácích podmínek) je jedním z klíčových opatření prioritního akčního plánu EU-Moldavsko. Tento plán má za cíl prohloubit zónu volného obchodu mezi EU a Moldavskem a ještě více integrovat Moldavsko do jednotného trhu EU. Regulace má začít platit od 1. ledna 2024.

Návrh nyní posoudí Rada Evropské unie. V návaznosti na schválení Radou bude muset Výbor pro přidružení EU-Moldavsko ve složení pro obchod přijmout společné rozhodnutí o změně přílohy dohody o přidružení za účelem zahrnutí nejnovějších právních předpisů EU o telekomunikacích a poštovních službách. Jakmile bude dokončeno sbližování a provedení příslušných právních předpisů EU v Moldavsku, Moldavsko a EU se budou moci dohodnout, že zahájí uplatňování „roamingu za domácích podmínek“.